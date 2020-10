Viorica Dăncilă acuză că Liviu Dragnea, din închisoare, face jocurile parlamentare: "Nu mă vrea pe listă, o vrea pe Carmen Dan"

"Liviu Dragnea, chiar şi din închisoare, are o influenţă asupra mai multor lideri din PSD Teleorman. Liviu Dragnea nu mă doreşte pe listă la parlamentare pentru că nu am dat amnistie şi graţiere, aşa cum a insistat. Liviu Dragnea o doreşte pe listă pe Carmen Dan. Sper că liderii PSD nu vor face ce spune Liviu Dragnea. Nu am avut nicio discuţie cu liderii partidului pe acest subiect, dar am încredere în vorbele preşedintelui Marcel Ciolacu, care a spus că un fost premier PSD trebuie să se regăsească pe listele partidului la parlamentare. Am fost europarlamentar şi premier, deci înţeleg şi exigenţele Legislativului. Nu cred că un fost premier al partidului poate fi exclus de pe listă. Aşa cum a spus şi Marcel Ciolacu, nu cred că trebuie să ne omorâm foştii lideri ai partidului", a spus Viorica Dăncilă pentru „Adevărul".

Fostul premier susţine că sunt cel puţin trei motive pentru candidatura sa pe un loc eligibil la alegerile parlamentare. "1. Nu am nicio vulnerabilitate. În condiţiile în care se vorbeşte despre acuzaţii de corupţie şi de subminare a independenţei Justiţiei, eu nu am astfel de pete. Aduc în PSD imaginea unui om integru. Cred că partidul are nevoie de astfel de oameni. PSD trebuie să se desparăt de personaje vulnerabile pe chestiuni ce ţin de corupţie şi de Justiţie. 2. PSD trebuie să se prezinte cu o echipă unită la alegerile parlamentare pentru a obţine o victorie. 3. Programul de guvernare din perioada 2018-2019 a fost un succes econimic şi social. Am fost premierul care a crescut nivelul de trai al românilor", a mai spus Viorica Dăncilă.