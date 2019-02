Viorica Dăncilă, anunţ despre majorarea pensiilor şi salariilor. Ce se întâmplă cu salariul minim diferenţiat

"Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Proiectul a fost intens dezbătut și în constituirea lui am avut în vedere susținerea a trei piloni principali: sănătatea, educația și investițiile publice. De asemenea, am luat în calcul alocări bugetare care vor onora obligațiile asumate de România în fața partenerilor externi, cum ar fi 2% din PIB pentru Apărare, ceea ce asigură respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu partenerii NATO și sumele necesare organizării acțiunilor președinției României la Consiliul UE. De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene are un buget record de 2,3 miliarde de lei, din care 2,09 miliarde credite bugetare alocate proiectelor europene. Pentru prima dată valoarea produsului intern brut va depăși suma de 1000 miliarde de lei, încă o confirmare a măsurilor bune de stimulare economică.

Deficitul bugetar se va păstra la 2,55 din PIB". Viorica Dăncilă a spus că se va continua cu creșterea punctului de pensie și a pensiei minime. De asemenea, va fi majorat și salariul minim.

"Asigurăm finanțarea majorării pensiilor și a salariilor, plata drepturilor și a indemnizațiilor sociale și susținerea politicilor de stimulare economică, măsuri asumate prin programul de guvernare. Continuăm creșterea punctului de pensie cu 15% începând cu 1 septembrie 2019, de la 1100 lei la 1265 lei, și a pensiei minime cu 10%, de la 640 lei la 704 lei. Asigurăm majorarea salariului minim garantat în plată în mod diferențiat. La 2080 lei, față de 1900 lei anul trecut, la 2350 lei pentru persoanele cu studii superioare și minimum un an vechime, la 3000 de lei pentru persoanele angajate în sectorul firmelor cu minimum 80% cifra de afaceri în sectorul construcțiilor. Sănătatea e o prioritate 0 pentru noi. Anul acesta, finanțarea e cu 6,1 miliarde mai mare decât sumele cheltuite anul trecut, pentru ca după majorările salariale din 2018 se impune și creșterea investițiilor în unitățiile sanitare. Deci ne preocupăm nu numai de creșterea veniturilor în Sănătate, dar vrem și investiții în unitățiile sanitare".

"Educația. Am alocat cu 47% mai mult decât anul trecut. De la 21 de miliarde la 30,8 miliarde, banii mergând atât spre investiții, cât și spre majorările salariale. Dotarea fiecărei clase pentru elevii din clasele 5-12 cu table electronice interactive, rechizite în valoare de 0,7 miliarde de lei pentru aproximativ 2 milioane de copii. Majorarea cu 25% a veniturilor nete ale cadrelor didactice".

„2019 va fi anul investițiilor. Alocăm 49,65 miliarde lei, adică 4,86% din produsul intern brut pentru investiții, în creștere cu 45% față de anul 2018. O alocare importantă este la Ministerul Transporturilor, unde fondurile sunt cu 6 miliarde lei mai mari, adică cu 74,4% în plus față de anul 2018. Bugetele locale beneficiază anul acesta de o alocare record. Totalul sumelor care se distribuie din veniturile bugetului de stat și din subvenții sunt de 47,9 miliarde lei, cu 19,3% mai mari decât cele din 2018, ceea ce reprezintă 61,4% din totalul veniturilor bugetelor locale. Impozitul pe venit colectat"