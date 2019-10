Viorica Dăncilă, anunţ OFICIAL despre demisie. În ce condiţii renunţă la Guvern şi la şefia PSD

Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă îşi va da demisia din fruntea Guvernului în cazul în care moţiunea de cenzură va trece şi ce se întâmplă în funcţei de rezultatul alegerilor parlamentare.

"Depinde de procentul la care reusesc sa ducem partidul. Am preluat partidul la 22%, un scor foarte mic, cu presedintele partidului arestat, o perioada grea, se vorbea de ruperea partidului. Am reusit sa tinem partidul unit. Daca il vom duce la un scor bun, peste 23%, inseamna ca am facut pasi importanti intr-o perioada relativ scurta. Am preluat partidul in iunie, nu e usor sa ridici scorul intr-o perioada asa scurta. Pentru mine dincolo de functia de presedinte PSD important este ca partidul sa ia scor bun si sa cream un val favorabil pentru alegerile locale (...) Nu exista sa nu intram in turul 2”, a declarat Dancila, intrebata despre conditiile in care si-ar da demisia din fruntea PSD in functie de rezultatul de la prezidentiale.

Întrebată dacă îşi va da demisia din funcţia de prim-ministru în eventualitatea în care moţiunea de cenzură va trece, Viorica Dăncilă a declarat: Nu! Repet. Această moţiune nu va trece. Dacă luăm scenariul că trece moţiunea ne vom continua lupta şi vom urmări ce va face fiecare guvern. Eu sunt un om responsabil. Voi cere preşedintelui să facă nominalizare cât mai repede dacă vrea să dea dovadă de bună credinţă şi să schimbe acest Guvern eşuat, cum spune domnia sa". Răspunsul premierului Dăncilă a venit în cadrul unui interviu pe care l-a acordat la Adevărul Live.

"Categoric da! O să monitorizăm din opoziţie, o să urmărim cât de eficienţi sunt. Voi fi candidatul PSD şi preşedintele PSD. Mai e o lună până la primul tur al alegerilor şi nu ne putem permite experienţe", a mai spus Viorica Dăncilă, întrebată dacă va rămâne candidatul PSD la prezidenţiale.

În ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă s-a declarat optimistă cu privire la rezultatul scrutinului: "Eu cred că PSD va câştiga. Partidul a fost implicat, eu am luptat zi de zi pentru Victor Ponta. Aroganţa a fost unul din motivele pentru care am pierdut alegerile. Aroganţa în general", a mai declarat Viorica Dăncilă.