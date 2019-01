Viorica Dăncilă anunţă că Guvernul va da OUG pentru înlăturarea efectelor protocoalelor în justiţie

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, la începutul şedinţei de Guvern, că este o "campanie de dezinformare împotriva ţării noastre" şi că, în întâlnirile avute cu oficiali europeni, a dat asigurări că respectarea drepturilor cetăţenilor, apărarea statului de drept şi asigurarea independenţei justiţiei "sunt în centrul preocupărilor noastre". "Curtea Constituţională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal care au viciat actul de justiţie, iar această situaţie trebuie îndreptată", a spus Dăncilă.

"Trebuie să remarc cu mâhnire două aspecte: ne confruntăm cu o campanie de dezinformare despre România, din partea unor oameni politici, până la cel mai înalt nivel.

Am dat asigurări că Guvernul va milita pentru respectarea valorilor care asigură fundamentul Uniunii Europene. Vom milita pentru statul de drept, asigurarea independenței justiției, însă am transmis cu fermitate că cetățenii români trebuie să se bucure de libertăți care orice cetățean european. CCR a constatat că în justiție s-au folosit practici în afara legii și este nevoie să corectăm aceste lucruri", a spus Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.

"Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva ţării noastre, alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil. Ca prim-ministru, am considerat că am obligaţia să spun adevărul despre ţara mea în faţa oficialilor europeni. Am dat asigurări în toate întâlnirile pe care le-am avut că Guvernul va acţiona pentru respectarea valorilor şi principiilor care constituie fundamentul construcţiei europene. Respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, apărarea statului de drept şi asigurarea independenţei justiţiei sunt în centrul preocupărilor noastre", a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern de vineri.

Ea a adăugat că, în egală măsură, a transmis "cu fermitate că cetăţenii români trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca orice cetăţean european".

"Curtea Constituţională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal care au viciat actul de justiţie, iar această situaţie trebuie îndreptată. Aşa cum spunea şi preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, drepturile cetăţenilor nu sunt negociabile, iar în această materie nu sunt acceptate compromisuri", a spus Dăncilă.





Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a anunţat la România TV că ministerul a elaborat proiectul de OUG prin care se vor putea contesta sentinţele date de completurile de cinci judecători constituite nelegal. Toader a susţinut că o opţiune similară există şi în cazul dosarelor bazate pe protocoalele secrete între Ministerul Public şi SRI.