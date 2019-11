Viorica Dăncilă dezvăluie două discuţii purtate cu Klaus Iohannis. "Asta vrea preşedintele!"

Viorica Dăncilă a mai invocat şi om altă discuţie avută cu Klaus Iohannis, care a avut loc înainte de preluarea preşedinţiei Consiliului UE.

"Am avut o discuţie până să îşi dea acceptul pentru nominalizarea mea, a fost o discuţie scurtă. Este foarte greu să înţelegi ce vrea domnul Iohannis, e un om rece distant care dă răspunsuri scurte. Impresia mea e că dânsul vrea un raport şef - subaltern. Este genul de persoană care trebuie să ordone şi celălalt trebuie să execute şi am văzut asta prin guvernul meu. A fost o întrevedere de un sfert de oră în care am vorbit de activitatea mea în Parlamentul European şi care va fi raportul între Guvern, Administraţia Prezidenţială şi Parlament şi atunci, ca şi acum, mi-am dorit consens", a declarat Dăncilă la Antena 3.

"Am discutat cu domnul Iohannis despre preluarea preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, un element pe care trebuia să îl tratăm cu toată seriozitatea. Am fost la Cotroceni unde am vorbit despre stadiul pregătirilor, i-am spus că suntem foarte bine pregătiţi, că avem dosare pe fiecare minister în parte. A spus «Bine», iar la trei zile a fost acea declaraţie în care a spus că nu suntem pregătiţi şi Finlanda s-a oferit să preia preşedinţia. Nu era niciun semn că va face asta. (...) Am discutat când era vorba de creşterea pensiilor şi salariilor, i-am explicat că putem plăti, la două ore a ieşit şi ne-a cerut demisia", a mai Viorica declarat Dăncilă.