Viorica Dăncilă, după raportul GRECO: Am văzut dublă măsură la preşedintele Iohannis

”Aici am văzut o dublă măsură, că tot vorbeam de dublu standard, inclusiv din partea domnului președinte Iohannis. Pe de o parte, un referendum care precizează că nu avem voie să dăm ordonanțe, nu avem voie să intervenim în justiție, ceea ce este corect, pe de altă parte ne cerem să intervenim în justiție. Eu nu cred că justiția se face după modul în care avantajează sau dezavantajează o persoană, indiferent de ce funcție ocupă în statul român. În al doilea rând, Raportul Greco este raportat la luna Martie, deci înainte de referendum. Am văzut că domnul președinte face referire la referendumul din 26 mai. Mai mult decât atât, am văzut că este o dezbatere foarte mare între judecători și procurori. Eu cred că aceste lucruri trebuie lămurite de magistrați. Și ar trebui luat exemplul Olandei, care a trimis o scrisoare la GRECO și a spus că atunci când va exista un consens între magistrați va veni cu precizări legate de GRECO. Sunt 14 state europene, printre care Franța, Germania, Olanda care au rapoarte GRECO și care nu au pus în practică tot ce scrie în Raportul GRECO, motivând foarte bine acele puncte. Eu cred că așa trebuie să procedăm și noi. Dacă într-adevăr vrem - și nu avem dublă măsură - referitoare la justiție, trebuie să existe un consens în justiție și pe urmă să luăm o măsură”, a explicat prim ministrul României, Viorica Dăncilă.

