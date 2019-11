Viorica Dăncilă explică de ce l-a învins pe Dan Barna: "Eu nu am o problemă cu..."

Viorica Dăncilă a explicat că atât Klaus Iohannis, cât şi Dan Barna au probleme cu justiţia, iar asta ar reprezenta un avantaj pentru ea în lupta pentru scaunul de la Cotroceni. Dăncilă a susţinut că Iohannis ar avea o problemă legată de casele sale, în timp ce Dan Barna ar avea o problemă legată de gestionarea fondurilor europene.

"Viorica Dăncilă nu are nicio problemă cu justiția. Ne uităm, Klaus Iohannis are și azi problema cu şase case, are proces săptămâna aceasta, Dan Barna are o problemă legată de fondurile europene, deci eu nu pot să spun că am o problemă legată de justiție", a subliniat Dăncilă.

Fostul premier mai spune că PSD și-a învățat lecția după alegerile europarlamentare din mai 2019, iar acum au prezentat un alt discurs.

"Al doilea lucru. Noi am înțeles ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare. Am înțeles că discursul nostru sau poate modul în care noi am direcționat comunicarea a făcut ca noi să ne îndepărtăm de ceea ce își dorea electoratul. Și am învățat din lecțiile de la europarlamentare și acum am venit cu ceea ce am făcut pentru oameni și oricât s-ar strădui unii nu le pot șterge cu buretele, cu ceea ce vrem pentru oameni și mai ales ceea ce vrem pentru România, pentru că vorbim de alegeri prezidențiale", a completat preşedintele PSD.

De altfel, Dan Barna a fost criticat de susţinătorii Alianţei USR-PLUS. Mulţi dintre simpatizanţii USR-PLUS i-au reproşat lui Barna "atitudinea îndărătnică de fată mare", precum şi aroganţa, motive care au dus, în opinia acestora, la eşecul în scrutinul prezidenţial.