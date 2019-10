Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: Fac apel la Iohannis să nominalizeze un nou premier. Vom intra în turul doi la prezidenţiale

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă a făcut apel la preşedintele Klaus Iohannis să nominalizeze un nou premier, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament. "După cum ati vazut motiunea a trecut. Au fost si colegi din PSD care au tradat. Nu este o problemă. Am indeplinit foarte multe obiective din programul de guvernare. Opoziţia sa vina in plen cat mai repede cu o noua formula guvernamentala. Fac un apel la Klaus Iohannis sa nominalizeze un nou premier", a declarat Dăncilă. "Nu renunţ la candidatura la alegerile prezidenţiale. PSD se va concentra pe alegerile prezidențiale. Sâmbătă vom lansa candidatura. Noi vom intra în turul II la prezidențiale și vom obține un scor foarte bun. La alegerile prezidențiale vom veni cu un program. Nu mă tem absolut de nimic, mă tem doar că pierdem încrederea românilor.



Nu regret că n-am venit să cer votul de încredere. Sunt două aspectate: președintele trebuia să respecte deciziile CCR și al doilea aspect, cum era să vin pentru un vot de încredere când era o moțiune de cenzură. Rămân la șefia PSD. Nu am cum să fac un pas în spate, nu am ce să îmi reproșez", a declarat Viorica Dăncilă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay