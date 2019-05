Viorica Dăncilă: Guvernul va aproba Programul de convergenţă. Pe acest an deficitul bugetar este estimat la 2,78% din PIB

"Un alt document pe care-l avem pe agenda şedinţei de astăzi este Programul de convergenţă pe care-l vom transmite Uniunii Europene ca o componentă a semestrului european, instrument principal pentru strategia Europa 2020. Programul de convergenţă ediţia 2019 are la bază prevederile strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2019-2021 şi prognoza cadrului macroeconomic pe termen mediu. Aş vrea să subliniez că, potrivit planificării bugetare pe acest an, deficitul bugetar este estimat la 2,78% din PIB, ajustat faţă de anul trecut. România va continua să înregistreze o creştere economică robustă, printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Vom continua ritmul avansului economic, creşterea PIB fiind estimată la 5,5% în 2019 şi 5,7% în 2020", a declarat Viorica Dăncilă, miercuri, în deschiderea şedinţei Guvernului.



Premierul a adăugat că "investiţiile se vor consolida pe fondul unei îmbunătăţiri a implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, a creşterii veniturilor populaţiei, precum şi a amplificării şi a diversificării surselor bugetare naţionale de finanţare".



"De asemenea, România îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro în anul 2024, iar în anul 2018 am făcut paşi concreţi în acest sens", a mai declarat Dăncilă.