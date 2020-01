Viorica Dăncilă îi cere explicaţii ministrului Finanţelor. "Când am plecat, deficitul era de 2,8%"

"Dacă ar exista corectitudine şi transparenţă, domnul ministru al Finanţelor ar trebui să vină şi să spună ce plăţi a făcut domnia sa în noiembrie şi decembrie? Faptul că nu vrea să meargă în Parlament şi să vină cu toate cheltuielile care să justifice împrumuturile extraordinar de mari pe care le-a făcut, 40 de miliarde în două luni şi jumătate, în timp ce Partidul Social Democrat în doi ani şi jumătate a împrumutat 79 de miliarde. Să vedem ce cheltuieli a făcut, ce plăţi a făcut şi cum s-a ajuns la acest deficit", a declarat Dăncilă, luni seară, la Digi 24.

"În luna octombrie, deficitul era de 2,8%. Deci, în momentul în care am ieşit de la guvernare, deficitul era de 2,8%. Noi nu am luat în calcul că va trece moţiunea de cenzură. Am luat în calcul că ne vom încadra în ţinta de deficit de sub 3%, ţintă de deficit pe care am respectat-o şi în 2018", a mai spus fostul lider PSD.

Pe de altă parte, Florin Cîţu a reacţionat după ce Consiliul Fiscal a estimat un nivel al deficitului bugetar cuprins între 4,6 și 4,8% din PIB. "Accept provocarea!", a spus ministrul Finanțelor Florin Cîțu, ca reacție la opinia Consiliului Fiscal de săptămâna trecută, cînd, într-o analiză asupra legii bugetului, a estimat un nivel al deficitului bugetar cuprins între 4,6 și 4,8% din PIB.

Ministrul a spus, la Digi 24, că în proiectul de buget au fost estimate venituri conervatoare și că va monitoriza execuția bugetară, astfel încât să respecte ținta de deficit de 3,6% din PIB, petru că în caz contrar va fi afectată încrederea investitorilor. Minstrul spune că bugetul include și creșterea pensiilor dein toamnă și majorarea salariilor bugetarilor de la 1 februarie, respingînd posibilitatea aplicarii eșalonate a legii pensiilor. Ministrul a spus că nu vor fi luați bani de la investiții pentru plata pensiilor sau salariilor