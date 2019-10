Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă îl contrazice pe Klaus Iohannis: Un premier desemnat nu poate lua o decizie privind comisarul european

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă afirmă că un premier desemnat nu poate decide în legătură cu comisarul european propus de România. Ea îl contrazice pe preşedintele Klaus Iohannis, care a declarat la Bruxelles că un guvern demis în Parlament nu poate face o propunere de comisar european, în contextul în care nu va avea niciun rol în viitoarea Comisie Europeană. Foto: gov.ro "Aşa cum preşedintele a confundat Franţa cu Finlanda, cred că aşa a confundat un premier interimar cu un premier desemnat. Avem un premier desemnat, nu avem un guvern. Asta nu înseamnă că un premier desemnat poate să ia o decizie în legătură cu comisarul european. Deci cred că preşedintele a făcut o mare greşeală", a spus Dăncilă, într-o conferinţă de presă, întrebată fiind despre afirmaţia lui Iohannis că va cere respingerea propunerii făcută de România pentru postul de comisar european. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, că un guvern demis de drept în Parlament nu poate face o propunere de comisar european, în contextul în care nu va avea niciun rol în viitoarea Comisie Europeană. "Este din partea noastră, din păcate, un blocaj, care se numeşte Guvernul Dăncilă. (...) Eu o să mă opun ferm la aşa ceva, fiindcă un guvern care a fost demis de drept în Parlamentul României nu poate să facă propunere în numele României pentru următorul mandat al Comisiei, în care, cu certitudine, acest guvern nu va avea niciun rol", a spus şeful statului înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. El a menţionat că nu va discuta cu oficialii de la Bruxelles despre posibile propuneri pentru postul de comisar. "Dar îi voi spune foarte clar doamnei preşedinte ales (al Comisiei Europene - n.r.) că nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere care să fie şi acceptată, iar despre portofoliu, eu am mai discutat cu doamna von der Leyen, care m-a asigurat că portofoliul care a fost alocat pentru România rămâne valabil şi nu am niciun motiv să cred că acum apar schimbări unilaterale", a adăugat preşedintele. Citeşte şi: Klaus Iohannis: Nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere de comisar european loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay