Viorica Dăncilă, la Suceava: Suntem într-o vizită în judeţul Hunedoara VIDEO

„Bună ziua! Aş vrea să încep prin a le ura la mulţi ani tuturor celor care îşi sărbătoresc azi ziua onomastică. Suntem într-o vizită în judeţul Hunedoara, vizită…”, şi-a început Dăncila conferinţa de presă.

Ea a fost corectată de preşedintele PSD Suceava, Ioan Stan.

”...în judeţul Suceava. Am fost în mai multe judeţe, în Hunedoara, am fost în judeţul Sălaj, am fost în Maramureş, vom pleca în judeţul Vaslui. Sunt foarte multe judeţe pe care vrem să le vizităm”, a continuat Viorica Dăncilă.

Recent, la Galaţi, premierul a făcut o gafă similară, când a încercat să critice Summitul UE de la Sibiu: "Facem aici Summit-ul de la Iași!".