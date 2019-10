Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: Nu ne este teamă de un audit guvernamental

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat miercuri că nu se teme de un audit guvernamental din partea celor viitorului Executiv, așa cum au anunțat liberalii că au de gând să facă la preluarea guvernării. Foto: gov.ro "Nu ne temem de acest audit. Nu ne este teamă de un audit, dar ştiţi ce este revoltător? Primul lucru pe care l-au spus: 'domne' facem un audit'. Foarte bine, faceţi un audit, dar primul lucru pe care trebuia să-l spună era acesta: 'uitaţi, noi vrem să facem pentru cetăţeni 1, 2, 3, 4, 5'. Deci, ei vin cu dorinţa de răzbunare, nu cu măsuri pe care să le ia pentru oameni. Că îşi fac un audit în fiecare minister e problema lor, este normal poate să-l facă, dacă asta doresc, dar în momentul în care vii în a doua clipă după ce eşti nominalizat cu ameninţare la adresa vechii guvernări, întotdeauna dăm vina pe ce au făcut ceilalţi înainte, fără nicio viziune...", a declarat Viorica Dăncilă miercuri, la TVR 1. Ea a adăugat că nu se teme nici de eventuale plângeri penale. "Un om care a avut plângere penală pentru înaltă trădare pentru un parteneriat strategic, deci, oamenii aceştia, domnul Ludovic Orban are această instituţie a plângerii penale deja înfiinţată", a mai spus ea. Citește și: Viorica Dăncilă, despre suspendarea lui Klaus Iohannis loading...

