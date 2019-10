Articol publicat in: Societate

Viorica Dăncilă: Până când plecăm, facem eforturi să achităm toate facturile pe PNDL 1 şi PNDL 2

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că va face eforturi pentru achitarea tuturor facturilor pentru PNDL 1 şi PNDL 2 până când va pleca de la Palatul Victoria, de unde a fost demisă prin moțiune de cenzură. "Anul trecut, noi am achitat toate facturile pe PNDL 1 şi PNDL 2. Până când plecăm, facem eforturi să achităm toate facturile pe PNDL 1 şi PNDL 2. Ştiţi foarte bine că noi am avut în program şi PNDL 3, nu pot să spun, nu pot să ştiu ce va urma, dar eu sper ca aceste programe să continue, pentru că acestea au făcut ca toate comunităţile locale, indiferent de culoarea politică, să beneficieze de proiecte de apă, canalizare, şcoli, dispensare, ceea ce este foarte important pentru ţară, dacă vrem să ne dezvoltăm. Eu cred că acest program este un program foarte susţinut de primari şi şi-a produs efectul în toate comunităţile din România, nu ştiu dacă este o comunitate în România care să nu fi beneficiat de PNDL 1 sau PNDL 2", a declarat miercuri Viorica Dăncilă, în cadrul unei vizite la Spitalul din Ţăndărei. loading...

