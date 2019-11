Viorica Dăncilă, "trollată" la Gaudeamus în timpul vizitei lui Klaus Iohannis

Președintele României, Klaus Iohannis, a votat duminică dimineaţă, apoi a mers la târgul de carte Gaudeaums, unde a făcut un apel la "redescoperirea" cititului, care "nu poate fi înlocuit cu alte medii".

"Este extrem de puţin, dar sunt convins că, încet-încet, oamenii or să redescopere cititul, fiindcă nu poate fi înlocuit prin alte medii. Ştiu că au fost teorii că în ziua de astăzi citeşti pe smartphone, sau pe tabletă. Nu este acelaşi lucru şi această dorinţă de a citi se formează numai prin citit, nu prin altceva. Cred că, dacă mă uit aşa, în jur, este realmente prin dată când văd târgul de carte aşa plin de oameni şi mă bucură mult de tot acest lucru. Am mai fost la târguri de carte unde au fost oameni, dar nimic nu se compară cu prezenţa de astăzi”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat care a fost ultima carte pe care a citit-o, preşedintele Klaus Iohannis a spus că ultima carte care l-a "impresionat" este "Un bărbat pe nume Ove" a lui Fredrik Backman.

Soţia sa, Carmen, a mers la vot singură, la Sibiu, la fel ca la primul tur al alegerilor prezidenţiale.

