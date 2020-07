Viorica şi Ioniţă de la Clejani, prima apariţie publică la TV. Ce spun despre Margherita: "E şmecheră fata mea, a ţinut prima pagină"

"E şmecheră fata mea, a ţinut prima pagină a ziarelor. Ei sunt copiii mei, i-am făcut cu Ioniţă, nu cu tabloidele. O să îi apăr mereu. Sunt lucruri atât de grave care se întâmplă în ţara asta. I se poate întâmpla oricui. Mulţumesc lui Dumnezeu că a scăpat din acel anturaj neprotrivit. Eu le-am spus mereu copiilor mei cu cine umblă, cu cine se duc. Margherita vrea să fie unicată, în felul ei. Maimuţa nu era a noastră, era a fostului prieten al Margăi", a declarat Viorica de la Clejani în emisiunea lui Cătălin Măruţă.

"Marga este bine la momentul ăsta, mulţumim lui Dumnezeu pentru că ascultă şi munceşte. Marga e o fată frumoasă şi înţeleaptă, cred că a înţeles. Noi avem încredere în Marga, ea a spus că nu a consumat nimic (n.r. droguri).

La momentul accidentului, Marga a fost foarte cooperantă. Era obosită, lucrase o noapte întreagă. Din cauza oboselii a făcut accidentul", a completat Ioniţă.

Din ce a ajuns să facă BANI Margherita din Clejani în plină pandemie de COVID-19

Margherita din Clejani a găsit o modalitate inedită să facă bani chiar și în această perioadă de pandemie, mai ales că a trecut şi printr-un scandal uriaş. Vedeta s-a reprofilat și a început să producă din modă, după ce și-a deschis o linie de haine din care speră să facă bani frumoși.

"Acum trăiesc așa... ca un rock star. Am filmat un videoclip nou și o piesă nouă, în zona trap. Îmi place foarte mult trapul și voi aborda această direcție pentru o perioadă", a spus vedeta în cadrul emisiunii "Xtra Night Show".

Margherita din Clejani a povestit că nu va mai participa la evenimente și petreceri.

"Muzica rămâne un hobby pentru mine, dar la evenimente, petreceri și chestii de genul nu voi mai participa pentru că nu mă mai reprezintă asta acum. Eu acum sunt focusată pe fashion, design și stilism, sunt consultant fashion pentru bărbați, am făcut niște cursuri foarte interesante și acum mă focusez foarte mult pe această parte. Am încredere deplină în ce sunt, în ce pot și în ce am. Eu fac mereu ceea ce este benefic pentru mine și ce mă face fericită, de aceea petrec foarte mult timp în atelier", a declarat Margherita din Clejani.