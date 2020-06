Ministrul Economiei, despre ieftinirea gazelor pentru populaţie. Când vor plăti românii mai puţin

Ministrul a explicat că România şi-a asumat în faţa Comisiei Europene, la finele anului trecut, în cadrul unei proceduri de infringement, că va liberaliza piaţa gazelor naturale la 1 iulie 2020 şi piaţa energiei electrice la 1 ianuarie 2021.

Citeşte şi: Cinci semne că România va traversa o criză mai gravă decât cea din 2010. Avertismentele analiştilor

"În momentul de faţă, la 1 iulie, este cel mai propice moment pentru liberalizarea pieţei de gaze naturale, pentru că preţurile gazelor în regiune sunt cele mai mici din istorie. Vorbim de un preţ la bursa de la Viena în cursul lunii iunie de 24-25 de lei pe MWh, faţă de preţul reglementat în România de 68 de lei. Deci este un moment prielnic şi piaţa europeană este liberă, iar noi trebuie să ne aliniem. Eu cred că prin această liberalizare toţi consumatorii români, atât cei casnici, cât şi cei industriali, au de câştigat", a arătat Popescu, potrivit Agerpres.

Ministrul a acuzat marile companii de gaze, E.ON şi Engie, de faptul că au încercat să profite de pe urma consumatorilor şi le-au transmis oferte cu acelaşi preţ începând cu 1 iulie, în loc să ofere preţuri mai mici.

"Sunt uşor dezamagit de reacţia furnizorilor, în special a furnizorilor mari care au foarte mult din piaţă, care au încercat să profite de pe urma faptului că românul e conservator şi poate că nu se informează corect. Există un comparator al preţurilor la gaze naturale pe site-ul ANRE, au apărut deja oferte - şi nu vorbesc de companii mici, ci de companii mari care în momentul de faţă sunt furnizori de energie electrică şi intră pe piaţa gazelor naturale - care oferă preţuri cu 15-20% mai mici decât preţurile pe care le au ceilalţi doi furnizori (E.ON şi Engie - n.r.). Cred că şi aceştia, până la urmă, vor examina şi, decât să piardă cota de piaţă, cred că vor scădea ofertele, vor face oferte alternative, astfel încât şi preţul lor să fie undeva între 10-15% mai mic pentru consumatorul casnic", a spus Popescu.

De asemenea, Virgil Popescu a subliniat faptul că orice consumator poate să-şi schimbe furnizorul de gaze în cel mult 21 de zile, chiar dacă a semnat un contract nou pentru o perioadă determinată.

Citeşte şi: Ludovic Orban: "Încercăm să aplicăm modelul Kurzarbeit. Trebuie stabilite o perioadă de aplicare şi criterii clare"

"Îi sfătuiesc pe consumatori să se informeze, să se uite pe internet, să se uite pe site-ul ANRE, să nu se grăbească şi să ştie că oricând pot schimba un furnizor de gaze naturale printr-o notificare simplă, e o procedură simplă. Deci faptul că au semnat un contract sau au un contract în derulare nu înseamnă că nu îl pot schimba. Dacă au facturile achitate la zi, chiar dacă au semnat un contract, pot să se mute oricând la alt furnizor, cu o notificare prealabilă de 21 de zile", a precizat oficialul guvernamental.

În cazul în care marii furnizori nu vor scădea preţurile, Legea concurenţei permite Guvernului să intervină în piaţă pentru o perioadă de şase luni. Ministrul consideră că în luna iulie toate lucruri se vor regla, iar marii furnizori clasici de gaze naturale vor scădea preţurile.

"Suntem dispuşi să aşteptăm să vedem cum vom sta în iulie, cum se reglează piaţa, şi vom interveni dacă vedem că sunt speculaţii. Vom interveni pe Legea concurenţei şi ne vom asigura că diferenţa de preţ de achiziţie a furnizorilor se va regăsi şi în preţul final al cumpărătorilor. Dar eu sper să nu ajungem aici. Fiind un liberal, sper ca piaţa să se regleze. Eu am răbdare şi cred că în cursul lunii iulie toate lucrurile se vor regla şi vom vedea că şi marii furnizori clasici de gaze naturale vor scădea preţurile cam în aceeaşi zonă, cu 10-15%. Ştim ce avem de făcut, am discutat cu Consiliul Concurenţei şi am găsit soluţiile, dar, sincer, eu nu vreau să le aplic decât dacă este cu adevărat necesar. Dar haideţi să vedem preţurile de la 1 iulie, ofertele din 10 iulie, din 12 iulie, pentru că îi trebuie pieţei un timp să se regleze. Eu sunt ferm convins că vom avea oferte şi ale celor doi mari furnizori sub preţul de acum cu 10-15%", a continuat Popescu.

De la 1 iulie, piaţa de gaze va fi complet liberalizată, iar ANRE a obligat producătorii să vândă pe bursă 30% din producţie, la anumite preţuri de pornire. Vineri au avut loc primele tranzacţii cu gaze pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) în baza programului de gas release stabilit de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în vederea liberalizării pieţei de la 1 iulie.

Astfel, preţul gazelor pentru populaţie în trimestrul al treilea al anului (lunile iulie, august şi septembrie) a ajuns la 38 de lei pe MWh, aproape la jumătate faţă de preţul reglementat în prezent la 68 de lei pe MWh.Pentru gazele cu livrare în trimestrul al patrulea al anului, preţul mediu ponderat este de 56,9 MWh.