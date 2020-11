VISURI LA CHEIE 11 NOIEMBRIE 2020 LIVE VIDEO Pro TV. Povestea emoţionantă a fetiţei care nu mai vrea să ţină jucăriile în sac

VISURI LA CHEIE 11 NOIEMBRIE 2020 LIVE VIDEO Pro TV. Anii copilăriei nu ni-i mai aduce nimeni înapoi. Bucuria, inocența, dorința de cunoaștere, zâmbetele până la urechi, toate acestea ar trebui să facă parte din viața unui copil. Când auzi o fetiță de doar patru ani care spune „Nu sunt fericită” te cuprinde tristețea.

Mai mare e durerea atunci când vezi că mama o privește neputincioasă, cu ochii plini de lacrimi. Dorința Sophiei Bucur, fetița pe care o vom cunoaște miercuri, de la 20:30, la Visuri la cheie, este să nu își mai țină jucăriile în... saci și să aibă unde să se joace cu frățiorul ei mai mic.

Mama celor doi copii a divorțat de soțul ei și a fost nevoită să-i ia pe cei mici și să se mute la părinți. A reușit să cumpere un apartament, dar este o locuință nemobilată, deterioarată și veche, cu multe probleme. Echipa Visuri la cheie este șansa lor pentru o nouă viață mpreună.

Tot în ediția de mâine seară, Dragoș va mărturisi că simte că nu mai are autoritate în fața colegilor săi. „Am senzația că a început să-mi scadă autoritatea”. Ca să rezolve lucrurile, prezentatorul emisiunii va veni însoțit la filmări, în speranța că-și va... speria un pic colegii.

Însă rezultatele nu vor fi așa cum se aștepta el. „Dacă te mai iau la filmari, termini cu moaca asta de milog. Să știi că nu așa merge treaba! Dacă nu te impui de la început, nu o să te asculte nimeni!”.

Dragoș va trage și o concluzie după ce prietenul lui îi va cunoaște pe arhitecți. „Nu o să te descurci cu ăștia trei, crede-mă! Am experiență cu ei!” Despre cine este vorba, dar și ce surpriză va avea Dragoș Bucur pentru familia căreia îi va îndeplini Visuri la cheie aflăm miercuri, de la 20:30.

Conform stirileprotv.ro, femeia a suţinut că Joia i-a rupt ştergătorul maşinii.

Întrebată dacă asta a justificat să fie atât de violentă, femeia a replicat că nu este violentă şi că a îmbrâncit-o peCristina Joia, care la rândul ei i-a rupt ştergătorul maşinii şi a înjurat-o, subliniind că ea nu este violentă.

”La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 17:00, Secţia 14 Poliţie a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în incinta unui magazin din Sectorul 4 a fost agresată o persoană. La faţa locului au sosit de îndată poliţiştii care au identificat o femeie care a relatat că a fost agresată fizic de o altă femeie pe care nu o cunoaşte. Persoana vătămată a fost transportată la o unitate spitalicească pentru îngrijiri”, a transmis, luni seară, Poliţia Capitalei.

Cristina Joia, unul dintre designerii de la “Visuri la cheie”, a povestit că singură a sunat la ambulanță pentru a anunța că a fost lovită de o femeie, într-un magazin din Capitală, deoarece angajații nu au intervenit să o ajute.

“Am sunat singură la ambulanță, timp în care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operată de urgență pentru că aveam piramida nazală spartă. Acum sunt în continuare în spital, iau calmante pentru durere și aștept ca medicii să-mi spună că este totul în regulă. Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, dar mi-am mai revenit din șoc”, a declarat Cristina Joia pentru protv.ro.

Scene de o sălbăticie greu de imaginat s-au petrecut, sâmbătă seară, într-un magazin din Capitală. Designerul Cristina Joia, cunoscută din emisiunea “Visuri la cheie”, a fost desfigurată de o femeie, care a lovit-o în plină figură cu un obiect dur.

Totul, sub privirile angajatelor magazinului. Cristina a fost internată de urgență în spital și operată la nas. Agresoarea este în continuare liberă, dar va fi anchetată și riscă închisoarea.

Cristina Joia: “M-am trezit cu un pumn în față, a fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit la mână și am căzut. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit, mi-era foarte rău deja”.

Mărturia designerului Cristina Joia este cutremurătoare. De pe patul de spital, povestește cum o banală și absolut întâmplătoare vizită într-un magazin din sectorul 4 al Capitalei s-a transformat într-un coșmar ce ar putea să îi lase urme pentru tot restul vieții. Totul după ce o femeie își parcase limuzina pe o trecere de pietoni, blocând practic intrarea în parcarea magazinului.

Cristina Joia: ″M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă intereseza pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față”.

Agresiunea a fost suficient de puternică, pentru ca imediat după aceea Cristina să cadă la pământ, plină de sânge și cu nasul zdrobit. Totul sub privirile înmărmurite ale unei angajate. De altfel, atacul a fost surprins și de câteva camere de supraveghere.

Vânzătoare: “Femeia aia a intrat în magazin și a lovit-o fară să spună nimic. Apoi a plecat”. În magazin, ar fi trebuit să fie prezent și un agent de pază, doar că în acel moment ieșise din clădire.