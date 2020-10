Viviana Sposub are coronavirus. A intrat în izolare împreună cu George Burcea

Viviana Sposub s-a izolat deja în casă și i-a anunțat pe cei cu care a intrat în contact în ultimele zile. Starea ei de sănătate este una bună, singurele simptome au fost în urmă cu doar câteva zile când a prezentat mici semne de răceală.

"După ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul și mi-a fost confirmat faptul că am și eu virusul. Momentan ne simțim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolați la domiciliu. Vă ținem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment.", a spus Viviana, potrivit Stirile Protv

Reamintim că George Burcea a fost confirmat vineri cu noul coronavirus, în urma efectuării unui test rapid. Actorul a mers la spital pentru a efectua un nou test prin metoda RT - PCR, iar apoi s-a izolat în casă. Duminică, actorul a anunţat că şi cel de-al doilea test este pozitiv.

"Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptome în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid", spunea, vineri, George Burcea.

George Burcea şi Viviana Sposub s-au îndrăgostit la emisiunea "Ferma".

George Burcea şi Viviana Sposub şi-au recunoscut sentimentele: "Nu mi-am propus, dar simţeam cum mă îndrăgostesc"

Întoarcerea în Fermă a bandiților a adus în prim plan relația care s-a creat între Viviana Sposub și George Burcea. Cei doi au fost încântați să se revadă și au petrecut împreună noaptea dinaintea duelului pe care George l-a avut cu Paul Diaconescu.

În afara imaginilor filmate care au arătat destul de clar care sunt sentimentele acestora, atât Viviana, cât și George au recunoscut la testimoniale că există sentimente romantice reciproce și că nu se feresc să ofere o șansă unei posibile legături de iubire între ei.

"N-am reuşit să dorm absolut deloc, nu am putut să închid niciun ochi şi mi-era milă de el, că a doua zi avea duel. Se pare că nici el nu s-a putut odihni", a declarat Viviana.

"Sunt obosit, pentru că nu am putut dormi. Iar faptul că Viviana este aici, este un plus pentru mine. Sincer, nu ştiu cum am ajuns să mă îndrăgostesc de Viviana. Am văzut-o pe aici, prin Fermă, nu ştiu cine a adus-o. M-am trezit într-o dimineaţă şi am văzut-o pe Viviana pe aici, că tot umbla din dreapta-n stânga. M-am scuturat de două ori, m-am uitat la ea, a venit acea probă cu mâna legată şi atunci am zis, gata, este predestinat. Mă îndrăgostesc de fata asta. Nu mi-am propus, dar simţeam cum mă îndrăgostesc", a dezvăluit George Burcea.