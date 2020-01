Vlad Voiculescu: Săptămâna viitoare se decide cum va fi ales candidatul unic pentru Primăria Capitalei

"Nu s-a schimbat nimic. Alianţa USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primăria Capitalei, candidaţi unici pentru sectoare şi candidaţi unici peste tot în ţară pentru primării. Discuţiile continuă în Birourile Naţionale reunite ale celor două partide. Săptămâna viitoare va fi decis şi modul în care va fi stabilit candidatul alianţei pentru Primăria Capitalei", a spus Voiculescu într-o conferinţă de presă.



El a adăugat că Alianţa USR PLUS va avea liste comune pentru consilieri, iar modul în care candidaţii pentru aceste funcţii vor fi desemnaţi va fi stabilit cel mai probabil la nivelul fiecărei filiale.



Alianţa USR PLUS urmează să-şi stabilească un candidat pentru Primăria Capitalei dintre Nicuşor Dan, independent, susţinut de USR, şi Vlad Voiculescu, susţinut de PLUS.