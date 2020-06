Vloggeriţa Bianca Adam-Tequila, bătută pentru un loc de parcare VIDEO

Bianca Adam, vloggeriţa cu peste 1,5 milioane de abonaţi, a trecut prin momente grele. "M-a sunat cineva si mi-a zis să ma prezint acolo repede. A iesit direct pornit pe noi si ne-a zis ca nu vezi ca ne ati rupt marmura. A sarit la bataie. M-a impins, mi-a smuls telefonul din mană, moment in care Brandi l-a prins de umeri sau de maini nici nu stiu era, eu nu mai aveam telefon, moment in care eu am scos spray-ul,el il ataca pe Brandi, am venit si l-am sprayat. Am fugit foarte tare in momentul ala, iar el cu telefonul meu a aruncat foarte puternic in Brandi si i-a spart capul.

"Am cerut ajutor si absolut nimeni nu ma ajuta, eram foarte agitata tipam plangeam, am spus il bate pe prietenul meu va rog sa ma ajutati. Mi-a facut semn să vin, spre acolo spre in spatele blocului gandit. Ma trezesc singura fara telefon, fara cheile de la masină fara cheile de la casa, fara Brandi, ma trezesc cu el, un metru 80 de om, cu un fier de vreo 3 metri de constructii care se pune la bazele blocului, injura si aleargă cu mine spre el si ma loveste cu el in picior da cu toata forta lui, in afara faptului ca am inceput sa urlu după ajutor si să alerg am avut norocul ca am avut reflexul de a sari si a-l bloca cu coapsa si cu mana. M-a lovit cu un fier si ca ma alearga pentru ca eu nu m-am uitat nici 2 secunde in spate pentru ca am crezut ca este pe urmele mele incontinuu doar voiam sa ma ascund. Am o vanataie de 17 cm, mana umflata si vanata", a povestit Bianca pe contul de Youtube.