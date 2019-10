VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 4 OCTOMBRIE 2019. Parada modei între Smiley şi Chirilă, show în direct VIDEO

VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 4 OCTOMBRIE 2019. Cea de-a cincea rundă de audiții pe nevăzute de la Vocea României le va aduce telespectatorilor în această seară, de la 20:30, un spectacol puternic, în care concurenții vor cânta cu foarte multă bucurie, dăruire și pasiune, iar Horia, Tudor, Smiley și Irina vor lupta pentru cele mai bune voci, dar vor avea și câteva schimburi de replici savuroase între ei.

Printre concurenții din această seară, vom remarca povestea unei polițiste, din Oradea care a spus că ”visul meu este să cânt piesele mele. Este apogeul pentru mine, să fiu la Vocea României este un punct important. Am un trecut, am o vârstă”.

Un alt moment extrem de puternic va fi cel în care pe scenă una dintre concurente va interpreta piesa Irinei Rimes: ”Nu știi tu să fii bărbat”, și îi va aduce antrenoarei o stare de emoție: ”Pentru mine e o piesă grea”, va spune Irina după momentul concurentei, reacție ce-l va face pe Smiley să o întrebe: ”De ce suferi tu pentru toți proștii?”.

VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 4 OCTOMBRIE 2019. În afara antrenorilor care vor avea argumente puternice în timpul luptelor pentru cele mai dorite voci, și concurenții vor fi intrigați de anumite reacții: ”Eu voiam să te întreb pe tine de ce te-ai întors?”, îl va întreba un concurent pe antrenorul din fața lui. Cine va fi antrenorul care va fi nevoit să identifice motivele pentru care s-a întors, aflăm în acestă seară.

Nici de această dată nu vor lipsi momentele amuzante: cei doi vecini, Tudor și Smiley, vor urca pe scenă lângă o concurentă și vor arăta că pot să defileze pe podiumurile de modă și să ducă la capăt mișcările specifice prezentărilor!

O nouă blocare, noi întoarceri spectaculoase și argumente puternice: cea mai tare competiție a vocilor, Vocea României, continuă astăzi, de la 20:30, cu o nouă rundă de audiții pe nevăzute!

Vineri seara, pe scena Vocea României, spectacolul a fost total. Patru concurenți au reușit să impresioneze juriul cu vocea lor și să întoarcă toate cele patru scaune.

VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO: Kévin Magalhaes (31 ani) a cântat pentru sora lui, care s-a sinucis

Kevin e din Franța și a venit în Romania anume pentru a participa la Vocea României. Nu este pentru prima oară în țara noastră. A mai fost aici ca să studieze la Facultatea de Geografie din Cluj.

Tânărul avea nevoie de o schimbare deoarece sora sa mai mare, de care era extrem de apropiat, s-a sinucis, gest inexplicabil până în ziua de astăzi. Până la acel eveniment tragic, nici nu știa că poate cânta, dar apoi a descoperit muzica, ca o cale de alinare.

După ce a terminat Facultatea de Geografie, Kevin s-a întors în Franța și s-a angajat în marina militară, ca meteorolog. Nu a rezistat decât 3 luni, apoi aA devenit artist de cabaret și din asta își câștigă pâinea. La un moment dat , Kevin a scris o piesă în memoria surorii sale și le-a rugat pe fetele de la Amadeus să joace în clipul său. Fetele nu numai că au acceptat dar i-au și propus să reorchestreze piesa.

Are un colier, care îi aduce aminte de sora sa. Îl poartă peste tot cu el, iar în ziua preselectiilor îl uitase la hotel. S-a întors imediat după el, căci spune că îi poartă noroc.

VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO: Diandra Mihaela Bancu (16 ani) l-a făcut pe Tudor să zică: "Ai o voce care rupe!"

Diandra are 16 ani, este din Roman si studiază la Colegiul National “Roman Voda”. Deși studiază la un liceu teoretic, Diandra investește foarte mult timp și efort în muzică. Face cursuri de canto de 8 ani de zile, perioada în care nu a avut nicio pauză de cântat.

În acest moment, are o etajeră plină ochi de trofee. Are peste 40 de premii câștigate la concursuri și festivaluri.

Părinții sunt cei care o susțin în tot procesul acesta. Mama sa este profesor de chimie, iar tatăl sau este inginer.

Diandra face și cursuri de actorie, mărturisind că reușește să se descopere mai bine cu ajutorul acestei arte.



VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO: Mădălina Raluca Horeanu (37 ani) s-a întors la Vocea României

Mădălina este din Botoșani și a mai fost la Vocea României în primele sezoane. A ajuns până la duel, după care a fost eliminată de Jovanna, concurentă și ea din nou, anul acesta.

Când avea 17 ani, a plecat să viziteze Casa Poporului. Acolo era un grup de elvețieni care făceau o filmare și care au remarcat-o. I-au propus un contract pe 5 ani în Elveția. A fost cea mai riscantă decizie a vieșii ei, a lpsat totul în România pentru o șansă în străinătate.

A hotărât să revină în țară pentru că și-a dorit o familie. S-a îndrăgostit de un român și au devenit părinții unei fetițe.

Acum 2 ani, au divorțat. Acum s-au împăcat și zice că uneori trebuie să divorțezi ca să salvezi relația. Fiica Mădălinei are 9 ani și cântă și ea.

VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO: Dragoș Moldovan (20 ani) - ”Asta e voce de finală”

Dragoș (20 de ani) este din Timișoara și e student la Conservator, unde studiază chitara. Tânărul mărturisește că muzica este pe primul loc în viața lui. ”Când sunt obosit, cânt, când sunt fericit, cânt. Cealaltă pasiune a mea este dresajul canin și tot ce înseamnă câini”.

Concurenții au venit extrem de bine pregătiți, hotărâți să impresioneze și să continue competiția în echipa visată, iar Tudor, Irina, Brenciu și Smiley au avut argumente puternice pentru fiecare voce care i-a făcut să tresară, apelând și la emoție sau momente amuzante. Încă opt concurenți au reușit aseară să ocupe locuri în cele patru echipe.

Vocea României a fost lider absolut de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 7.8 puncte de rating și 24.5% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 4.5 puncte de rating și 14.3% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel național, aproximativ 1.5 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul de la Vocea României, iar în minutul de maximă audiență de la 21:17, peste 2.1 milioane de români au fost cu ochii pe cea mai tare competiție a vocilor.

Melodii bine cunoscute, energie și voci impresionante!

Într-o seară în care pe scenă s-au auzit melodii precum Shallow, Crazy sau It’s now or never, echipele antrenorilor au primit opt noi voci: Irina le are, de acum, în echipă pe surorile Jovanna și Jelena Milanovic, Horia și Tudor merg mai departe cu câte doi noi concurenți: Elena Bozian și Roberto Asoltanei, respectiv Dragoș Moldovan și Mădălina Horeanu, iar Smiley a câștigat lupta pentru Diandra Bancu, Kevin Magalhaes și Ana Nica Vacari.