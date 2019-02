VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. Veşti proaste pentru bugetari, schimbările au apărut în Monitorul Oficial

Vouchere de vacanță 2019. Legea nr. 165/2018 va intră în vigoare de la 01 ianuarie 2019. Aceasta reglementează tichetele de masă, tichetele de creșă, tichetele cadoul tichetele culturale și voucherele de vacanță. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, , nr. 509 din data de 13 iulie 2018.

Vouchere de vacanță 2019. Prin legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost unificata legislatia in domeniul biletelor de valoare. Modificare intervine în sensil că

Ordonanta de urgenta nr. 107/2018 publicata in M.Of.nr. 1058 din 13 decembrie aduce modificari in ceea ce priveste voucherele de vacanta, in sensul ca, până la data de 1 ianuarie 2021 prevederile Legii 165/2018 nu se aplica voucherelor de vacanță, iar astfel, art. 24-27 din Legea 165/2018 care reglementează aceste vouchere vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. De asemenea, la această dată, va fi abrogata Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

Vouchere de vacanță 2019. Bugetarii vor primi tichete în valoare de 1450 lei în 2019 și 2020. În următorii doi ani bugetarii vor primi câte un tichet de vacanță în valoare de 1.450 de lei. Voucherele primite vor putea fi folosite atât în țară, cât și în străinătate.

Vouchere DE VACANTA 2019. Cum folosiți tichete de vacanță

- cu vouchere de vacanță puteți lua alături pe oricine doriți, membru al familiei sau prieten.

- vă puteți acoperi orice cheltuială din concediul de odihnă, singura condiție fiind ca acesta să fie efectuat în România.

- valoarea maximă a voucherelor va fi egală cu șase salarii de bază minime brute.

- valoarea nominală permisă pentru fiecare voucher de vacanță pe suport de hârtie va fi multiplu de zece lei, dar nu mai mult de 100 de lei

Vouchere DE VACANŢĂ 2019. Ce trebuie să știe beneficiarii

Beneficiarii voucherelor de vacanță trebuie să știe că, cu aceste tichete, pot achiziționa servicii precum cazare, masă, transport, servicii de tratament și de agrement sau pachete turistice. Legea impune însă la folosirea voucherelor achiziționarea a cel puțin o noapte de cazare. Locațiile în care vor fi folosite voucherele trebuie să aibă autorizație / licență de la Autoritatea Națională pentru Turism.

De asemenea, trebuie să știți că doar angajații care au primit voucherele de vacanță sunt singurii îndreptățiți să le utilizeze. Acestea nu pot fi comercializate, nici folosite în alte scopuri decât cele amintite mai sus. Nu se restituie rest de bani de lavoucherul de vacanță.

Comenzile de achiziție pentru voucherele de vacanță sunt transmise de către angajator companiilor care emit astfel de beneficii. Acestea conțin următoarele date: numele și prenumele beneficiarilor; codul numeric personal al fiecărui beneficiar; numărul voucherelor de vacanță pentru fiecare beneficiar; valoarea nominală a voucherului de vacanță și valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.