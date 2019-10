Articol publicat in: Politica

VOUCHERELE DE VACANŢĂ, schimbate prin adoptare tacită. Alte 114 proiecte de legi au trecut de Senat fără dezbatere

Codul Muncii, Codul Fiscal, Codul Penal si alte zeci de legi cu mare impact socio-economic au trecut de Senat fara sa fie dezbatute si votate, dupa ce a expirat termenul limita pana la care senatorii ar fi trebuit sa le analizeze. Proiectele mai trebuie aprobate de Camera Deputatilor inainte sa intre in vigoare. Senatul a adoptat tacit, în şedinţa plenului de luni, 115 proiecte de lege, printre care se numără declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon şi noi reglementări referitoare la promovarea produselor de tutun.



Pentru aceste proiecte, pentru care termenul de adoptare pentru dezbatere şi vot în plenul Senatului s-a împlinit pe 18 octombrie, au fost întocmite rapoarte de admitere sau de respingere în comisiile de specialitate, însă actele normative vot intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în aceste cazuri, în forma iniţiatorilor. Printre prevederile adoptate luni de Senat se numara: Diminuarea accizei la carburanti, la nivelul anterior majorarii operate in a doua parte a anului 2017

Eliminarea supraimpozitarii contractelor de munca cu timp partidal si aplicarea unei baze de calcul pentru contributiile sociale si a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in functi de salariul realizat si nu in functie de salariul de baza minim brut pe tatra

Proiectele Pro Romania si PMP privind organizarea si desfasurarea votului electronic

Anularea unor contributii si obligatii fiscale: se anuleaza contributia de asigurari sociale de sanatate si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora pentru persoanele fizice in cazul carora sumele de plata au fost stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise si comunicate de organul fiscal competent pentru definitivarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017

Mamele care primesc indemnizații pentru creșterea copilului să poată obțină și alte venituri din desfășurarea de „activități independente, drepturi de proprietate intelectuală și activități agricole, silvicultură și piscicultură”

Cod Penal: majorare pedepse pentru agresiunea cadrelor didactice, personal medical

Introducerea unui sistem de salarizare pentru biochmisti, biologi, chimisti, fizicieni: minim 6.800 lei, maxim 10.546 de lei

Pentru a conduce o bicicleta sau trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.

Salariatii care au copii sub varsta de 10 ani beneficiaza de zile libere platite care nu se includ in durata concediului de odihna cand sunt inchise temporar scolile si gradinitele.

Reducerea TVA de la 19 la 16 la suta de la 1 ianuarie 2020 + TVA de 5% pentru produsele alimentare

Cod Penal: Fapta persoanei care votează: fără a avea acest drept; utilizând un act de identitate fals; de două sau mai multe ori la același scrutin- se pedepsește cu închisoare de la trei la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Fapta persoanei care votează: prin interzicerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător; utilizând buletine de vot falsificate- se pedepsește cu închisoare de la unul la cinci ani și interzicerea exercitării unor drepturi”, conform inițiativei legislative a lui Șerban Nicolae.

Voucherele de vacanta pot fi utilizate si pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de calatorie si/sau de divertisment, dar si pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele scolare, nationale si tematice ale copilului titularului, daca se regasesc intr-un pachet turistic

Inchisoare pe viata pentru uciderea unui politist sau jandarm aflat in exercitarea atributiilor de serviciu

Interzis la localuri cu jocuri de noroc mai aproape de 200 de metri de o unitate de invatamant, interzis la reclame TV pana la ora 23.00.

Uniune consensuala inclusiv intre persoanele de acelasi sex. loading...

