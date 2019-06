Vrei sa concepi un copil sanatos? Invata cum sa ai sperma sanatoasa

Pentru a concepe un copil sanatos, este nevoie de doi. Sanatatea ambilor parteneri este foarte importanta in etapa in care fertilitatea si preconceptia sunt prioritatea numarul 1 a familiei. In mod eronat, atunci cand femeia nu ramane gravida, se considera ca de cele mai multe ori problema este la ea. In realitate, sperma de calitate proasta a partenerului are deseori o pondere mare atat in conceperea sarcinii cat si in sanatatea ei.