Vrei siluetă şi sănătate? Află despre dieta cu lămâie şi apă fierbinte, dimineaţa

Apa fierbinte cu lamaie are numeroase beneficii pentru organismul tau, printre ele numarandu-se faptul ca te ajuta sa pierzi in greutate, sa ramai hidratat, iti imbunatateste digestia si iti creste nivelul de vitamina C din organism.

Tipuri

Gittleman recomanda combinatia dintre sucul obtinut dintr-o jumatate de lamaie cu o ceasca de apa fierbinte. Daca nu vrei sa storci o lamaie poti folosi o lingura de suc de lamaie. Asigura-te ca folosesti suc organic de lamaie. Poti condimenta bautura si, prin urmare, sa-ti imbunatatesti metabolismul prin adaugarea catorva bucatele de scortisoara si ghimbir.

Functii

Potrivit nutritionistului Louise Atkinson, daca iti incepi ziua cu o ceasca de apa fierbinte cu lamaie, sistemul tau digestiv va fi stimulat. Ceea ce inseama ca astfel abilitatea corpului de a absorbi nutrienti va fi imbunatatita. Absortia deficitara de nutrieti are ca efect accentuarea senzatiei de foame, chiar daca nu ai nevoie sa mananci ceva.

