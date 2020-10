Walter Zenga, primele declaraţii după ce s-a scris că divorţează de Raluca: "Soţia mea este schimbată radical, nu o mai recunosc deloc"

Walter Zenga spune că soţia lui este de schimbată total şi nu o mai recunoaşte, potrivit spuselor lui, Raluca este cea care a vrut să pună punct mariajului.

„Ceea ce a apărut in ultime zile in mass-media, cu privire la divorțul familiei Zenga, este adevărat! Nu mi-as fi dorit ca eu și soția mea sa ajungem in acest punct însă viața este plină de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lăsa loc de alte interpretări!

Eu și soția mea Raluca nu mai formam un cuplu de ceva timp, din păcate relațiile dintre noi s-au răcit, atât datorită distanței dintre noi, creată și din cauza jobului meu de antrenor, dar și pentru ca nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alături timp de 14 ani de căsnicie!

Soția mea este schimbată radical, a decis sa o ia pe un alt drum pe care va merge singura de acum încolo! Libertatea pe care i-am oferit -o mereu s-a întors cumva împotriva nostra… Din respect pentru copii noștri nu va pot oferi prea multe detalii, cu atât mai mult cu cât am depus deja actele pentru divorț la Curtea de Apel din Dubai! Sper și va rog sa îmi respectați intimitatea și sa lăsam viața sa își urmeze cursul firesc!', a spus Walter Zenga pe pagina de Instagram, marți seara.

Raluca, prima reacţie despre divorţul de Walter Zenga. "Forţată de împrejurări, m-am gândit să liniştesc apele!"

Raluca Zenga, izolată cu copiii în Dubai, iar antrenorul, în Milano

Ultima apariție publică a celor doi împreună a fost în luna martie a acestui an, la o emisiune TV. Cei doi au intrat live prin skype, separat, Raluca Zenga fiind izolată cu copiii în Dubai, iar antrenorul fiind prins în focarul din Milano.

"Raluca ar fi trebuit să vină la mine, cu copiii... dar acum este imposibil! Nu mai vreau să stau departe de familie! Unde mă duc eu, vreau ca familia să fie cu mine! Starea psihică este grea. Mă simt fără ajutor, fără putere. Pentru mine, cel mai important este că sunt copiii bine", declara Walter Zenga.

La aceeași transmisiune live, Raluca Zenga a fost la un pas să se dea de gol, după ce pur și simplu nu a știut să răspundă la întrebarea simplă, de când nu și-a mai văzut soțul. "Nu mai știu de când nu ne-am mai văzut... Îmi trece timpul mai ușor, pentru că sunt cu Walter Jr și Samira și facem lucruri absolut minunate împreună", a spus Raluca Zenga.