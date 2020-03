Walter Zenga, mesaj emoţionant pentru copiii lui, din carantină: "sunt departe,nu pot nici să îi aduc, nici să mă duc la ei"

“#totulvafibine îmi lipsiţi atât de mult... copiii nu au limite... creează momente speciale... Walter Jr. mă aşteapta să jucăm fotbal, Samira îşi împarte inima cu mine... totul va fi mai bine ca înainte... ei sunt departe, şi eu, ca mulţi dintre voi, nu pot nici să îi aduc, nici să mă duc la ei, dar va sosi şi ziua aceea.

Vă cer să #statiacasa #eustauacasa pentru că maine va fi mai bine dacă toţi facem ceea ce trebuie”, a scris Walter Zenga pe pagina sa de Instagram.

Ramona Bădescu locuieşte în Italia de aproape 30 de ani şi este îngrijorată de ceea ce se întâmplă în aceste momente acolo şi în întreaga lume.

„Eu n-am mai ieșit din casă de vreo săptămână, dar oricum nu ieșeam prea des, mergeam decât în parc cu băiețelul meu și mă întoarceam într-o oră. Stau în nordul Romei, acum pe străzi sunt controale, nu poți să ieși, trebuie să dai declarații, să spui cât stai afară, este totul foarte strict.

Numai așa se creează o barieră a difuzării acestui virus. Oamenii trebuie să stea la un metru și jumătate distanță dacă stau la vreo coadă la magazin sau farmacie. Coronavirusul este foarte periculos și are mai multe căi de transmitere. Este foarte ciudat pentru că italienii care sunt foarte călduroși, de fel, în sensul că atunci când se întâlneau se pupau, își strângeau mâinile, se îmbrățișau, au un nou stil de viață, acum nu se mai pot atinge.

Băieţelul meu mă preocupă cel mai mult acum



În primul rând, în centrul atenției este băiețelul meu. El mă preocupă cel mai mult acum, așa că pentru el am făcut provizii consistente. I-am cumpărat 30 de litri de lapte, să avem în casă, biscuiți presați, pampers, creme, vitamine și apă pentru noi. Îmi place să gătesc și îi pregătesc eu personal tot ce are nevoie în casă. Am umplut, din nou, acum congelatorul!

Trăind în Italia de aproape 30 de ani, aici unde găsești absolut de toate, nu mai eram obișnuită să folosesc congelatorul, ca pe vremea lui Ceaușescu, când nu se găseau diverse. Acum am în congelator rezerve pentru micuț, de carne și de legume…

Cel mai rău îmi pare că mă văd cu părinții mei prin Skype, în fiecare zi, chiar și de 2-3 ori pe zi, dar mă gândesc la ei pentru că nu sunt aici cu mine. Sunt la Craiova și nu pot să fiu lângă ei fizic. Însă ce este cel mai important e că ei sunt bine și sper să mă viziteze curând!", a declarat Ramona Bădescu pentru Ciao.ro.