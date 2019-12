Lovitură TERIBILĂ primită de What's Up după scandalul cu iubita şi trei poliţişti. Cum a pierdut 30.000 DE EURO

What's Up a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce și-a agresat iubita şi a făcut scandal la secția de poliție. Artistul s-a ales și cu un dosar pentru ultraj, după ce ar fi mușcat de picior un polițist.

What's Up are serioase dificultăți financiare pentru că cele mai multe din concertele pe care le avea programate în perioada sărbătorilor de iarnă sunt în pericol să fie anulate din cauza controlului judiciar, deoarece nu are voie să plece din Bucureșți. Astfel, artistul ar urma să piardă circa 30.000 de euro dacă nu va onora concertele programate în țară în următoarea perioadă.

"Marius Ivancea a fost audiat destul de repede la Parchet, la fel și cei implicați în caz, inclusiv iubita lui și martorii. Cum a sărit la trei polițiștii, i-a amenințat brutal, fizic și verbal, el are la dosar trei fapte de ultraj, ceea ce înseamnă că, la finalizarea anchetei, pedeapsa lui va fi mai mare cu o treime decât cea prevăzută de lege. Conform Codului Penal, insulta, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an. Deocamdată, What's Up este cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile", a declarat Andreea Ceaușu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.