X FACTOR 2020 18 SEPTEMBRIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1: "Nu mă aşteptam să plâng. M-au fript la inimioară"

X FACTOR 2020 18 SEPTEMBRIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1 Un grup de băieți va ridica, vineri seară, nivelul emoțiilor la un nivel greu de înfrânat chiar și pentru cei patru jurați "X Factor". Din backstage, de la Răzvan și Dani, și până la pupitrul juraților, nimeni nu și-a putut stăpâni lacrimile!

"Eu astăzi nu mă așteptam să plâng la masă, nu sunt genul extra emotiv, plâng în general când sunt eu cu mine, în mașină, acasă... nu îmi place să plâng în public, dar nu am putut să mă abțin! M-au fript la inimioară!", a mărturisit Delia, copleșită de emoții.

O noutate a celui de-al nouălea sezon X Factor, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, pe care atât concurenții, cât și jurații au aflat-o încă din primul episod a fost împărțirea grupelor!

Astfel, dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, anul acesta, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 "X Factor", Loredana Groza va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata "X Factor" a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.

Totodată, în timp ce jurații vor căuta factorul X în cel de-al nouălea sezon, cei de acasă vor intra în culisele emisiunii cu ajutorul actriței Ilona Brezoianu, în cadrul unei producții care va fi difuzată exclusiv pe canalul oficial de Youtube al emisiunii.