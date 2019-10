ZACUSCĂ DE VINETE. Afla secretul celei mai delicioase RETETE DE ZACUSCA

Zacusca de vinete. Afla secretul celei mai delicioase retete

INGREDIENTE Zacusca de vinete

ZACUSCĂ DE VINETE făcută în casă

– 5 kg de vinete

– 2 kg ardei gras rosu

– 2 kg gogosari

– 1 kg ceapa

– 500 ml ulei

– 1 l bulion de rosii

– sare, piper, foi de dafin

MOD DE PREPARARE Zacusca de vinete

Se coc pe rand vinetele, ardeii si gogosarii. Vinetele se lasa la scurs aproximativ 1 ora.

Se dau prin masina de tocat ardeii, gogosarii si vinetele. Ceapa o tocam solzisori si o punem la calit in ulei. Cand devine sticloasa adaugam, ardeii, gogosarii si vinetele.

Adaugam si bulionul si punem la fiert int-un vas cu fundul mai gros. Se lasa la fiert pana cand uleiul se ridica la suprafata.

Se adauga sare dupa gust, piper boabe si foi de dafin.

Se sterilizeaza borcanele in cuptor.

Dupa ce a fiert zacusca se pune fierbinte in borcane, le capsam si le lasam in paturi sa se raceasca pana a doua zi, cand le depozitam in camara.

