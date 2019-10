Articol publicat in: Justitie

Zi de foc pentru Elena Udrea la instanţă

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Curtea de Apel Bucureşti ia, marţi, în discuţie probele pe care le aduc în apărarea lor fostul ministru al Turismului Elena Udrea, fiica fostului preşedinte al României, Ioana Băsescu, dar şi celelalte persoane judecate în dosarul finanţării campaniei electorale din 2009. De asemenea, la Instanţa Supremă are loc un nou termen în dosarul Gala Bute. Pe 24 mai, DNA i-a trimis în judecată pe Elena Udrea, Ioana Băsescu și jurnalistul Dan Andronic în dosarul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009. Citeşte şi: Elena Udrea scapă de controlul judiciar în dosarul alegerilor din 2009 în care este cercetată alături de Ioana Băsescu Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, implicată direct în campania lui Traian Băsescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la luare de mită (două fapte) și spălare a banilor (cinci fapte).



Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului președinte Traian Băsescu, va fi judecată pentru instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor (două fapte) iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.



În dosar au mai fost deferiți justiției Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării, acuzat de luare de mită; Victor Tarhon, fost președinte al Consiliului Județean Tulcea, acuzat de luare de mită; Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare.



Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală, care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală.



"Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare. Remiterea foloaselor infracționale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afișe, reclame publicate în mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole și prestarea de servicii de consultanță", arată DNA. loading...

