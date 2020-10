Zi de naştere memorabilă pentru un medic din Galaţi. A operat un pacient infectat cu COVID care înghiţise o baterie

"Se spune ca de ziua ta ar trebuie sa faci ceva memorabil. Multi se gandesc la chefuri, excursii si alte alea de tipul asta. Nu stiu cum se face dar de cativa ani o nimeresc de nu se poate. Anul trecut in vizita la Paris mi-am facut rostul de un virus la ....'vestibular" de nu m-am tinut pe picioare cateva zile, vizitand sistemul sanitar francez. Anul asta mi-am inceput ziua fiind in garda, operand un dement, ce a inghitit o baterie de la telecomanda si care s-a dovedit si Covid pozitiv. Am facut si noi haz de necaz, intreband insotitorii daca au adus si restul telecomenzii sa i-o intregim in stomac. In concluzie , "dementul ne-a pus pe jar toata noaptea, cu respectarea circuitelor cu echiparea, cu dezechiparea si alte alea.

Va dati seama ca a devenit o zi memorabila, doar ca am venit acasa facut deja ....secretie nazala", a povestit medicul.

Pacientul infectat cu coronavirus pe care medicul Paul Ichim l-a operat chiar de ziua sa este un deţinut de la Penitenciarul Galaţi. Deţinutul a înghiţit în mod intenţionat bateria şi s-a tăiat pe faţă cu un obiect cuţit. După ce a fost operat la spitalul din Galaţi, el a fost transferat la spitalul penitenciar Rahova pentru a primi tratament anti Covid.

„În data de 17.10.2020, în jurul orei 19:50, o persoană privată de libertate custodiată de Penitenciarul Galaţi a anunţat supraveghetorul din cadrul secţiei de deţinere că, din motive personale, şi-a provocat mai multe plăgi tăiate la nivelul obrazului şi a înghiţit un acumulator pentru telecomandă. Persoana în cauză a fost prezentată de îndată la o unitate spitalicească din reţeaua sanitară publică, unde s-a intervenit chirurgical. Cu această ocazie s-a procedat şi la testarea pentru SARS-CoV-2, rezultatul fiind pozitiv. În consecinţă, pentru asigurarea tratamentului postoperator şi a celui specific COVID-19, persoana privată de libertate a fost transferată la Penitenciarul Spital Bucureşti – Rahova. Tratamentul este asigurat în cadrul secţiei ATI, destinată gestionării problematicilor indicate. În prezent starea sa de sănătate este stabilă", au anunţat reprezentanţii Penitenciarului Galaţi.