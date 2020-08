Zi decisivă pentru dublarea alocaţiilor pentru copii. OUG privind majorarea eşalonată a alocaţiilor, la vot în Camera Deputaţilor

"Se vede o totala lipsa de responsabilitate la PSD. Sigur, argumentul lor e ca nu guverneaza si nu raspund, dar cred ca fiecare parlamentar rapunde in fata electoratului pentru ce face el si partidul pe care il reprezinta. In Romania normala, orice parlamentar cauta sa se implice pentru binele cetateanului si a rezolva problemele Romaniei. PSD incearca sa complice problemele si sa genereze noi si noi probleme. Si eu, si guvernul ne dorim sa majoram alocatiile, dar trebuie sa existe bani. In acest moment, banii nu exista. Totusi, guvernul a venit cu o solutie prin care se cresc gradual aceste alocatii. O respingere nemotivata, populista, ne arata ca PSD nu are treaba cu bugetul public, ci cu propriile manevre electoraliste", a declarat Klaus Iohannis.

Senatul a respins OUG prin care Guvernul amână dublarea alocaţiilor pentru copii. PSD, demers la Camera Deputaţilor

Alocaţiile pentru copii cresc de la 1 septembrie

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat, că de la 1 septembrie copiii vor primi mărite alocaţiile aferente lunii august. Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani vor primi 185 de lei, iar cei de până la 2 ani sau cei de până la 18 ani, dacă au dizabilităţi, vor primi 369 de lei. Alte patru creşteri, cu câte 20 la sută, sunt prevăzute în 2021 şi 2022.