Ziare.com: Sesizarea Laurei Kovesi la CEDO împotriva deciziei CCR de revocare de la şefia DNA a fost admisă în principiu

Nicolae Popescu, avocatul Laurei Codruta Kovesi a declarat pentru G4Media.ro: "Plângerea a trecut de filtru. Peste 90% din plângeri nu trec. Curtea a constatat că îndeplinește criteriile de admisibilitate și va merge într-o etapă superioară. Începe judecata pe fond".

Laura Codruţa Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată din funcţia de procuror-şef al DNA ca urmare a Deciziei nr.358 din 30 mai 2018 pronunțată de Curtea Constituțională. Plângerea a fost depusă în luna decembrie 2018.

Laura Codruta Kovesi sustine in plangerea adresata CEDO ca procedura de revocare a incalcat drepturile omului pentru ca nu a avut calitatea de parte in conflictul solutionat de instanta constitutionala, nu a fost citata in fata Curtii Constitutionale si nu a avut posibilitatea de a avea cel putin calitatea de intervenienta pentru a exprima un punct de vedere in apararea sa.

"Am formulat în luna decembrie 2018 o plângere, în nume personal, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care am arătat că au fost încălcate mai multe drepturi prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului în ceea ce privește revocarea din funcția de procuror șef al DNA ca urmare a Deciziei nr.358 din 30 mai 2018 pronunțată de Curtea Constituțională. Motivele pe care le-am invocat în acțiune au vizat faptul că, prin decizia sa, Curtea Constituțională a hotărât revocarea din funcție, deși, nu am avut calitatea de parte în conflictul soluționat de instanța constituțională, nu am fost citată în fața Curții Constituționale și nu am avut posibilitatea de a avea cel puțin calitatea de "intervenientă" pentru a exprima un punct de vedere în apărarea mea", a anunţat Laura Kovesi.

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, afirmă că demersul fostei șefe DNA, Laura Kovesi, care a atacat la CEDO decizia CCR de revocare din funcție, nu este unul absurd. Zegrean spune că CEDO nu judecă în legalitate, ci judecă în echitate, verificând dacă decizia din țara respectivă este conformă cu Convenția pentru drepturile omului.