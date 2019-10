ZILE LIBERE 2019. Veste bună pentru elevi, o zi în plus fără şcoală în luna noiembrie

ZILE LIBERE 2019. Elevii ar putea avea inca o zi libera. Se pare ca in luna noimebrie elevii se vor bucura de o zi libera in plus, macatr in anuimite scoli, pentru ca in aceasta perioada vor avea loc alegerile prezidentiale.

In astfel de situatii, Inpsectoratele decid punctual ca scolile sa fie inchise putin mai devreme, pentru alocarea timpului necesar amenajarii sectiilor de vot in cadrul institutiilor de invatamant si, ulterior, organizarii salilor de curs.

Astfel ca, in perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, clasele din invatamantul primar, precum si grupele din invatamantul prescolar vor intra in vacanta, la fel ca în fiecare an.

De aceea, elevii din clasele gimnaziale si de liceu vor astepta pana pe 21 decembrie, moment in care se va da startul vacantei de iarna, care va dura pana pe 12 ianuarie.

Insa aici avem o noutate, mai precis se elimina vacanta intersemestriala, prin urmare semestrul al doilea va incepe de luni, 13 ianuarie, imediat dupa sarbatori.

Când sunt vacanțele în anul școlar 2019-2020

Cu siguranță, mulți dintre elevi se gândesc și la următoarea vacanță. Vacanțele copiilor din toate ciclurile de învățământ sunt structurate astfel: vacanţa de iarnă între 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020, vacanţa de primăvară între 4 aprilie - 21 aprilie 2020 și vacanţa de vară între 13 iunie și rămâne să aflăm când vor începe cursurile anului școlar 2020 – 2021.

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.

Potrivit calendar zile libere 2019, următoarea minivacantă va fi abia în luna noiembrie, de Sfântul Andrei.