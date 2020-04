ZIUA PACALELILOR 2020. Dacă te superi după o păcăleală, vei avea ghinion până la 1 aprilie 2021

ZIUA PĂCĂLELILOR 2020, 1 APRILIE 2020: Celebrarea Zilei Pacalelilor isi are originile in Franta, in secolul al XVI-lea, cand a fost adoptat calendarul Gregorian, care a mutat Anul Nou de la 1 aprilie la 1 ianuarie. Vestea noului calendar s-a raspandit incet iar cei care continuau sa sarbatoreasca anul nou de 1 aprilie era considerati ″pacalitii de 1 aprilie″.

In Franta, 1 APRILIE, ZIUA PACALELILOR, este numita Poisson d'Avril, adica "pestele de aprilie", cu referire la un peste tanar, usor de capturat. Francezii obisnuiesc sa-si pacaleasca prietenii lipind-le pe spate un peste de hartie. In momentul in care cineva descopera farsa, acesta trebuie sa strige "Poisson d'Avril!".

Timp de 200 de ani, practica farselor de 1 APRILIE, ZIUA PACALELILOR, s-a raspandit in Anglia si in Statele Unite. Toate farsele trebuie sa fie facute pana la ora pranzului. Orice farsa facuta dupa aceasta ora va aduce ghinion farsorului.

ZIUA PACALELILOR, 1 APRILIE - Cei care nu raspund cu zambetul pe buze unei farse facute de vor fi urmariti de ghinion tot anul. Barbatii pacaliti de o femeie frumoasa de Ziua Pacalelilor vor ajunge sa o ia de nevasta, sau, daca barbatul este casatorit, cei doi vor ramane prieteni foarte buni.

Originea acestui obicei nu este cunoscută cu exactitate. Unii consideră că aceasta este legată de schimbarea anotimpului, în timp ce alții cred că provine de la adoptarea noului calendar. Ipoteza acceptată de majoritate, însă, susține că obiceiul păcălelilor de 1 aprilie a apărut în vestul Europei, pe la jumătatea secolului al XVI-lea, conform site-ului www.infoplease.com. În vechiul calendar iulian, Anul Nou se sărbătorea la 1 aprilie, dar în 1582, papa Grigorie al XIII-lea a făcut trecerea de la vechiul calendar iulian la noul calendar, care avea să-i poarte numele — calendarul gregorian, sărbătoarea Anului Nou mutându-se de atunci pe 1 ianuarie. Oamenii au avut probleme în a se obișnui cu noua dată a acestei sărbători și au continuat să-și trimită felicitări și să-și facă urări tot pe 1 aprilie. Cei care continuau să sărbătorească Anul Nou la 1 aprilie au fost numiți "nebuni de aprilie", de unde și denumirea de Ziua nebunilor (April Fools' Day) sau Ziua păcălelilor. Cu timpul, felicitările trimise pentru Anul Nou la 1 aprilie au început să fie considerate farse, fiind însoțite adeseori de cadouri hazlii, relatează Agerpres.

Ziua de 1 aprilie este recunoscută ca Zi a păcălelilor în majoritatea țărilor lumii. Marcată mai întâi în Europa, a trecut peste ocean și s-a răspândit apoi în majoritatea țărilor de pe glob. Este totuși sărbătorită cu preponderență în Europa și în America și mai puțin de civilizațiile orientale.

La noi în țară, Ziua păcălelilor se sărbătorește începând cu secolul al XIX-lea. Potrivit site-ului www.istorie-pe-scurt.ro, se obișnuiește ca farsele să fie făcute până la ora prânzului, altfel acestea aduc ghinion păcăliciului. Tradiția spune că dacă o fată frumoasă reușește să te păcălească, trebuie să o iei de nevastă sau măcar să fii prietenul ei. Dar nu este indicat să te căsătorești la 1 aprilie, pentru că bărbatul însurat în această zi va fi toată viața sub papucul nevestei. Copiii născuți la 1 aprilie vor avea succes pe aproape toate planurile, dar ar fi bine să stea departe de jocurile de noroc.

Prin celebrarea acestei sărbători, ziua de 1 aprilie devine un prilej de bucurie și de distracție pentru toți cei care au simțul umorului, sau, așa cum spunea scriitorul Mark Twain, „ziua de 1 aprilie este ziua în care ne amintim ce suntem în celelalte 364 de zile ale anului”.

Alte superstitii de 1 APRILIE - ZIUA PACALELILOR:

=> In regiunea Tirol, din Elvetia, un manunchi de paie este ingropat de 1 APRILIE, pentru ca recolta sa fie bogata in sezonul urmator.

=> Copiii nascuti de ZIUA PACALELILOR vor fi norocosi in afaceri, dar vor fi urmariti de ghinion la jocurile de noroc.

=> Indragostitii nu ar trebui sa se casatoreasca pe 1 APRILIE, pentru ca mariajul nu va functiona, ori pentru ca femeia va fi “cocosul” in familie.

=> Cel care nu va pune la cale o farsa de ZIUA PACALELILOR va fi pacalit pentru tot restul anului.

Ziua Păcălelilor - Fake news (ştirile false) politice au dominat farsele online de 1 Aprilie 2018

Numeroase glume şi fake news (ştiri false) politice au dominat farsele care au fost publicate online în presa internaţională duminică, de 1 Aprilie, o dată la care omenirea marchează Ziua Păcălelilor. Cele mai amuzante dintre ele au fost centralizate de jurnaliştii de la DPA.



Ironizarea Brexit-ului



Biroul britanic din cadrul Parlamentului European a anunţat pe Twitter că "toate paşapoartele UE vor avea o nuanţă închisă de albastru". Această frază reprezintă o glumă la adresa Marii Britanii, întrucât o astfel de decizie ar face paşaportul britanic să devină redundant.



Asaltul roboţilor Snapchat



Această reţea de socializare a marcat 1 Aprilie prin crearea unui filtru special cu ajutorul căruia conţinuturile utilizatorilor par să primească "Like"-uri de la roboţi online (bots) din Rusia. Acest script în chirilică reprezintă o aluzie transparentă la dezvăluirile potrivit cărora zeci de mii de "bots" asociaţi cu Rusia au fost folosiţi pentru a influenţa rezultatul campaniei prezidenţiale americane din 2016.



Cada de baie SodaStream



Însă nu toate farsele de 1 Aprilie au avut o conotaţie politică. SodaStream, o companie specializată în producţia de aparate pentru băuturi carbogazoase, a anunţat că a lansat SodaSoak, un dispozitiv dedicat carbonatării căzilor de baie. Retailerul american Bed Bath & Beyond s-a alăturat acestui demers amuzant şi a distribuit o fotografie a "invenţiei" pe site-ul său. Falsul produs a devenit "sold-out".



Cursuri de spinning la bordul avioanelor



Virgin Australia, companie deţinută de magnatul Richard Branson, şi-a anunţat intenţia de a inaugura primul curs de spinning (exerciţiu de fitness pe o bicicletă staţionară, n.r.) la bordul avioanelor sale. "Vom străbate Australia în a doua parte a acestui an şi abia aştept să mă alătur unui astfel de curs", a glumit Richard Branson pe Twitter.



Maioneză cu o aromă specială



Într-o zi în care tinerii catolici au consumat cantităţi mari de ouă de ciocolată în duminica Paştelui catolic, compania americană Heinz, un gigant în industria condimentelor, a anunţat lansarea unui nou sortiment de maioneză amestecată cu ciocolată belgiană. Gluma nu a păcălit pe nimeni, însă a generat totuşi dezbateri pe reţelele de socializare, mulţi dintre internauţi întrebându-se mai în glumă, mai în serios, dacă o astfel de combinaţie culinară ar putea avea succes.



"Sunt pe deplin conştient că astăzi este Ziua Păcălelilor, dar eu aş mânca dintr-un borcan cu o lingură mare acest preparat, dacă ar fi real", a declarat un utilizator de Facebook.