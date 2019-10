Ziua profesorului, sărbătorită prin muncă: 14 workshopuri pentru sistemul de educaţie din România

"In perioada 4-6 octombrie 2019, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic al Facultatii de stiinte Socio-Umane din cadrul Universitatii 'Lucian Blaga' din Sibiu in parteneriat cu Colegiul National Pedagogic 'Mihai Eminescu' din Targu Mures organizeaza Conferinta Internationala de Educatie Nonformala aflata la a cincea editie. (...) Obiectivul principal al conferintei este schimbul de bune practici in educatia nonformala si dezvoltarea competentelor agentilor educationali participanti de a proiecta si desfasura activitati educative cu impact pozitiv la nivelul elevilor si studentilor", transmite Universitatea "Lucian Blaga" (ULB).

Vor avea loc 14 workshopuri care vor oferi celor 120 de participanti oportunitatea de a participa activ la programele propuse, de a dezbate probleme actuale din educatie si mai ales de a propune solutii si modalitati de abordare constructiva a actului educational.

"Este necesar ca specialistii implicati in procesul de elaborare a politicilor legate de educatie sa aiba continuu in atentie faptul ca educatia nonformala reprezinta o parte esentiala a procesului de invatare si sa considere educatia nonformala ca element integrant al procesului de invatare pe tot parcursul vietii", a declarat profesorul. Daniel Mara de la ULB Sibiu.