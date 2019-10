ZIUA PROFESORULUI 2019. Cum decontează dascălii cheltuielile cu naveta

ZIUA PROFESORULUI 2019 aduce în prim plan problemele sistemului de ducaţie din România. Este vorba despre zeci de mii de cadre didactice, din randul personalului didactic de predare si personalului didactic auxiliar, care fac zilnic naveta intre localitatea de resedinta si localitatea in care isi desfasoara activitatea, majoritatea din mediul rural.



Astfel, incepand cu anul 2015, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a cuprinde in bugetul local sume destinate decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, care nu dispun de locuinta in localitatea unde este situata unitatea de invatamant la care au postul.



Sumele destinate navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar vor fi prevazute in bugetul local al autoritatii administratiei publice locale, in a carei raza administrativ-teritoriala este situata unitatea de invatamant preuniversitar de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din veniturile proprii ale bugetelor locale.



Transportul cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar poate fi efectuat cu:



– autovehiculele destinate transportului de persoane detinute/asigurate de catre unitatile de invatamant in masura in care nu este afectat transportul elevilor;

– autovehiculele destinate transportului de persoane detinute/asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale;

– mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizati (transport in comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcatiune);

– autoturismul/ambarcatiune proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu.

Transportul se efectueaza gratuit, conform programului si pe rutele stabilite prin hotarare a consiliului local, precum si cu respectarea orarului/programului unitatii de invatamant.



Consiliul de administratie al unitatii de invatamant analizeaza cererile pentru asigurarea decontarii navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar si fundamenteaza necesarul de resurse. Verifica legalitatea solicitarilor, aproba lunar cererile solicitantilor si fundamenteaza necesarul de finantare individual si pe total unitate de invatamant.



Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport, auto si naval pentru cadrele didactice si pentru personalul didactic auxiliar se asigura la valoarea acestora.



Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar se face la nivelul tarifului perceput de CFR, tren clasa a ll-a. Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport alternativ CFR, se face la valoarea acestora, dar nu mai mult decat tariful CFR, corespunzator trenului clasa a ll-a.



Beneficiarii decontarii cheltuielilor de naveta sunt cadrele didactice si personalul didactic auxiliar, care nu dispun de locuinta in localitatea unde acestia isi au postul.



Se deconteaza naveta cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar doar atunci cand distanta ce trebuie parcursa zilnic depaseste limita teritoriala a localitatii in care se gaseste unitatea de invatamant preuniversitar de stat.



Distanta pentru care se deconteaza abonamentul/biletul si care este inscrisa pe documentul justificativ, este distanta dintre localitatea de domiciliu/resedinta a cadrului didactic si a personalului didactic auxiliar si localitatea in care se afla unitatea de invatamant.

Sunt interzise incheierea de contracte intre unitatea de invatamant si operatorul de transport si implicit efectuarea platii direct de catre unitatea de invatamant catre operatorul de transport in comun.



Decontarea navetei se poate face pentru autoturismul proprietate personala sau detinut legal cu orice titlu atunci cand:



a) pe ruta intre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea in care se afla situata unitatea de invatamant, nu exista servicii de transport efectuate de operatorii de transport in comun sau programul acestora difera semnificativ de orarul/programul unitatii de invatamant.

b) pe ruta intre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea in care se afla situata unitatea de invatamant, exista servicii de transport efectuate de operatorii de transport in comun, insa cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar opteaza pentru transportul cu autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu.



Decontarea se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectiva sau pentru distante similare.



Se interzice decontarea navetei cu autoturismul proprietate personala, pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar atunci cand acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane detinute/asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre unitatea de invatamant, iar orarul mijloacelor de transport nu difera cu mai mult de 2 ore de orarul/programul solicitantului.



Pentru a primi decontul, cadrele didactice trebuie sa prezinte lunar, pe langa cererea tipizata pentru decontare, urmatoarele documente justificative:



-abonamentele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval, utilizate in luna precedenta;

-bonurile de achizitie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu;

-biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval utilizate in luna precedenta.



Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai in situatiile in care pe ruta respectiva nu se emit abonamente, atunci cand beneficiarul utilizeaza mai multe mijloace de transport in comun sau cand acesta are norma/postul in mai multe unitati de invatamant din localitati diferite.



Decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii care fac naveta cu autoturismul proprietate personala se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectiva sau pentru distante similare.



Actul normativ stabileste totodata ca decontarea navetei se realizeaza proportional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar.