Zodiac chinezesc 2020 NOROC. Talismane si simboluri norocoase pentru zodii in Anul Sobolanului de metal

Iata care sunt talismanele si simbolurile norocoase pentru toate zodiile in Anul Sobolanului de metal, conform zodiac chinezesc 2020 noroc!

Zodiac chinezesc 2020 NOROC. Sobolan

Este anul tau si te bucuri din plin de puterea anului nou. Pentru a avea noroc te ajuta o amuleta Tai Sui pe care sa o plasezi in partea de nord a casei. Vei avea astfel mai mult curaj si mai multa incredere de sine la locul de munca. Pentru diminuarea conflictelor sunt recomandate amuletele cu Dragonul cu bila de foc pe care sa le asezi tot partea de nord. Pentru bani si prosperitate, este recomandat Bolul cu 5 sobolani.

Zodiac chinezesc 2020 NOROC. Bivol

Bivolul este binecuvantat in acest an cu Steaua Victoriei, ceea ce-l va ajuta sa isi depaseasca rivalii. Dar poate sa amplifice triumful folosind amuleta Calul de vant cu steagul victoriei, pe care sa o amplaseze in zona de Nord-Est. De asemenea, norocul este amplificat cu ajutorul amuletei Mangusta prosperitatii sau Steagul Victoriei. De asemenea, amplasarea amuletei 3 clopotei celesti in zona de Sud pentru reducerea ghinionului. Daca urmaresti norocul in dragoste, atunci trebuie sa ai neaparat in casa Steagul Kurukulle pentru dragoste.

Zodiac chinezesc 2020 NOROC. Tigru

Tigrul se bucura si el de noroc tot anul 2020. Pentru a activa Steaua Victoriei, are nevoie de Calul de vant rosu in zona de Nord-Est. Isi poate energiza succesul personal cu ajutorul amuletei Steagul Victoriei. Poate atrage abundenta prin amplasarea Taurului bunastarii in zona de NE. Pagoda cu 5 elemente il protejeaza de ghinion, intimp ce amuleta Scorpionului Dorje Drolo il va proteja impotriva rivalilor. Femeile din zodia Tigru au nevoie de Inelul intelepciunii si prosperitatii.

