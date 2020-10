Zodiac CHINEZESC 26 OCTOMBRIE - 1 NOIEMBRIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Apara-ti drepturile in aceasta saptamana. Spune clar ce iti doresti si nu ii lasa pe altii sa iti deturneze drumul. Alegerea iti apartine. Daca intampini un obstacol prea mare, nu ezita sa ceri ajutorul celor in care ai incredere. Chiar nu trebuie sa le faci singur pe toate. Exploateaza-ti energia Yin!

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

O saptamana speciala, in care simti conexiunea cu oamenii din jurul tau. Profita de aceasta stare de constientizare, ai incredere in instinctul tau si actioneaza diferit fata de cum ai facut pana acum. Asa iti vei crea o alta realitate, te poti disciplina mai mult si poti actiona pozitiv. Exploateaza-ti engia Yin.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Concentreaza-te mai mult pe a simti si mai putin pe a gandi. E nevoie si de astfel de experiente pentru a-ti descoperi adevarat potential. Daca cineva din anturajul tau are influente negative asupra ta, incearca sa limitezi contactul si, mai ales, sa nu reactionezi la ceea ce-ti spune. Exploateaza-ti energia Yang!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.