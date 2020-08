Zodiac CHINEZESC saptamana 10-16 AUGUST 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Anul 2020 sta sub semnul zodiei tale. Ai nevoie de organizare si multa munca pentru a reusi ce ti-ai propus. Luni este o zi propice pentru a pune la punct lucrurile pe care le-ai lasat in urma. Tine cont pe parcursul intregii saptamani ca este necesar sa echilibrezi viata profesionala cu cea de familie.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Anumiti indivizi te pot enerva in aceasta saptamana. S-ar parea ca vei fi de acord cu vechea spusa si vei declara si tu ca uneori si doi inseamna aglomeratie. Oricum te vei simti, este intelept sa nu iei nicio decizie importanta sau cu miza de schimbare de viata in aceasta saptamana. Evenimentele spre finele saptamanii ofera sansa de reconciliere. Ramai ferm cu privire la timpul tau in weekend. Se anunta rasete si e bine sa profiti de ele pentru energia ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Cand vine vorba de aspecte de relatii, nu e o idee buna in aceasta saptamaa sa iti lasi orgoliul sa te opreasca din a exprima ce simti. Daca nu esti onest, vei fi un perdant. Toata saptamana munca va fi din plin si poate ca nu vei vedea rezultatele dorite imediat. Cu toate acestea, ele sunt la orizont. Bucura-te de weekend si fii flexibil cu privire la unde vei fi ca sa te distrezi.

