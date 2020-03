Zodiac CHINEZESC saptamana 16-22 MARTIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Ai o saptamana plina si trebuie sa profiti de oportunitatile care apar. Pune accent doar pe relatiile care iti aduc bucurie si implinire. Evita persoanele care apasa butoane sensibile si nu intra in conflicte, mai ales la birou. Weekend-ul iti poate aduce o intanire care sa-ti schimbe viata, indiferent ca este vorba de ceva romantic sau o intalnire de afaceri.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

O saptamana profitabila, in care accentul se va pune pe munca. Fa-ti cat mai multe planuri, creeaza proiecte, iar cand va veni momentul potrivit actioneaza pentru punerea lor in practica. Vor veni si banii pentru efortul depus, dar trebuie sa ai rabdare. Weekend-ul se anunta romantic si misterios. Pregateste-te pentru surprize speciale.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

O perioada pentru noi inceputuri, pentru rezolutii. Fa-ti planuri, sadeste seminte, lanseaza in Univers intentii. Nu este exclus sa calatoresti undeva pentru a-ti reincarca bateriile. Dragostea pluteste in aer, mai ales daca esti singur. Daca ai avut conflicte in cuplu, e vremea pentru sarutul de impacare. Dar, totusi, actioneaza cu delicatete.

