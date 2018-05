Adelina Pestriţu a ajuns la SPITAL. "Mi-am dat organismul peste cap şi..."

Adelina Pestritu a ajuns la spital in disperarea de a slabi in timp record acum 2 ani. Vedeta a marturisit ca a incercat sa slabeasca 3 kg in decurs de 5 zile, astfel ca s-a infometat. Timp de 5 zile nu a mancat mai nimic. Din cauza ca organismul ei a fost privat de nutrientii cu care fusese obisnuit, s-a dat peste cap. Vedetei i s-a facut rau si a ajuns pe patul de spital.

"M-am înfometat 5 zile în speranța că mai slăbesc 3 kg. Mi-am dat organismul peste cap și am ajuns pe patul de spital cu dureri de stomac. Am încercat toate dietele și tot cea impusă de mine a dat rezultate. Trebuie să-ți cunoști foarte bine organismul înainte să începi o dietă, să vezi exact la ce răspunde", spunea atunci Adelina Pestrițu.