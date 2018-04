"Bravo ai stil! All Stars": Raluca Bădulescu către Iuliana: "Am ajuns la concluzia că tu, dacă nu primeşti laude începi să plângi"

Concurenta, care mizeaza pe o aparitie clasica inspirata de marile case de moda, are parte de comentarii "dure", atat din partea colegelor de competitie si ulterior, din partea juratilor.

Extrem de sensibila, asa cum s-a aratat de nenumarate ori in editiile trecute ale show-ului, atunci cand lacrimile isi faceau cu usurinta loc pe obrajii Iulianei, la cate un comentariu "nepotrivit", Iuliana incepe sa planga instant dupa ce juratii isi spun parerea in ceea ce priveste outfit-ul acesteia, scrie wowbiz.ro.

"Ai reprodus un look super uzat. Look-ul asta este unul care a batut podiumurile ani la rand", a spus Raluca Badulescu.

Comentariul juratului Catalin Botezatu, care trage un semnal de alarma in ceea ce priveste machiajul ales de concurenta azi, este factorul declansator al emotiilor ce o vor invada pe Iuliana, imediat dupa jurizare.

"Iuliana, apreciem cu totii machiajul facut azi dar ai grija, pentru ca daca nu il faci corect, acesta te poate!", a spus Catalin.

Cum Iulianei au inceput sa-i curga lacrimile pe obraji, la auzul vorbelor lui Catalin, Raluca Badulescu s-a simtit "datoare" sa intervina in manifestarea concurentei si nu s-a lasat deloc sensibilizata de emotiile acesteia.

"Am ajuns la concluzia ca tu, daca nu primesti laude sau nu auzi ca esti frumoasa, incepi sa plangi. Una-doua, plans!", spune jurata.

"In aceasta saptamana, Gala nu se va mai difuza sambata, ci duminica, exact in ziua de Paste, imediat dupa Exatlon. Pentru ca iubim si respectam tot ceea ce inseamna traditia si cultura romaneasca, exact asa se va numi si conceptul Galei. Sarbatorim Pastele in mod traditional romanesc" a spus Ilinca Vandici.

