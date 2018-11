CALAUZIRE Arhanghelul Mihail pentru SAMBATA 3 NOIEMBRIE 2018. Mesajul si rugaciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelul Mihail este un inger puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.



Un arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate. Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.



Numele arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.



Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.



Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.



Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.



Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Gandurile pozitive creaza rezultate pozitive.



Aceasta situatie cere ganduri inaltatoare, adica ingredientele magice pe care le cauti. Desi s-ar putea sa protestezi ca ai deja o mentalitate pozitiva, ingerii te sfatuiesc sa iti cureti gandurile si vorbirea de orice griji sau de alte forme de negativitate care ti-ar putea miscora capacitatea de manifestare. Ingerii iti spun ca iti poti da seama cat de constructive iti sunt gandurile, acordand atentie evenimentelor recente din viata ta, pentru ca exista o corelatie directa intre gandurile pozitive si rezultatele pozitive. Ei te vor ajuta sa iti stabilizezi spiritul la un nivel benefic, pentru ca experientele sa fie fericite si binevenite.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE: adopta obiceiul zilnic de a face afirmatii pozitive / citeste o carte sau urmeaza un curs de afirmatii pozitive / evita sa dai vina pe tine sau pe altii, in schimb focalizeaza-te asupra solutiilor / in loc sa iti faci griji pentru un anumit lucru, alege sa te rogi si sa ai ganduri pline de iubire si incredere.



Rugaciune: Iubire si intelepciune divina, te invoc acum. Stiu ca mintea si emotiile mele sunt vesnic si neintrerupt in conexiune cu voi. Ii cer Eului meu sa constientizeze iubirea si lumina care se afla in fiecare persoana si in fiecare situatie.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)



SUNET VINDECATOR – REECHILIBREAZA-TE SI RELAXEAZA-TE

Arhanghelul Mihail iti sugereaza sa folosesti puterile de vindecare ale sunetului pentru a-ti echilibra cheakrele si campurile de energie.



Sabia si scutul sunt simboluri puternice oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente de eliberare de stres. Sunetul magic are puterea sa restaureze echilibrul in centrii de energie ai corpului si in campurile aurice dar poate induce si stari de pura relaxare si pace. Relaxarea este starea naturala, ea este absenta tensiunii din corp. Tensiunea din corp este pur si simplu "stransoarea" simtita in muschi din cauza contractiei cauzata de stres. Tensiunea este una din barierele majore care a venit intre tine, intelepciunea ta inalta si capacitatea ta de pura bucurie. Permite Arhanghelului Mihail sa te ghideze spre sunetul de care ai nevoie ca sa inlaturi tensiunea din organism. Un sunet de echilibru poate fi obtinut ascultand o varietate de instrumente cum ar fi bolurile cantatoare, tobele. Poti fi ghidat sa cumperi una din acestea sau chiar un CD cu aceste sunete. Lucrul frumos din ascultarea acestor instrumente este ca fara instruire poti obtine beneficiul lor oricand. Arhanghelul te poate calauzi si sa folosesti muzica in casa, masina, loc de munca. Muzica are puterea de a induce stari de relaxare si pace, transportandu-te in locuri cu minuni si frumuseti uluitoare, incarcandu-ti astfel nivelele de energie.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nu apleca urechea la barfe / asculta de calauzirea ingerilor / primesti intelepciune prin limba divina aurie / asculta de un prieten drag inimii tale / asculta si alte opinii / mentine urechile deschise pentru oportunitati / asculta si primeste cu bucurie vestile bune / fa meditatii pentru vindecarea sufletului si pentru echilibrarea ceakrelor.



Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa am ceakrele aliniate si echilibrate. Acum ma echilibrez prin puterea vindecatoare a sunetului. Corpul meu si campurile de energie sunt in totala armonie gratie ajutorului tau. Iti multumesc ca ma mentii in acest echilibru pentru a-mi mentine puterea personala.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)



PROTECTIE PENTRU FAMILIE – UN CURCUBEU BINECUVANTAT

Arhanghelul Mihail te sfatuieste sa invoci spectrul de lumina curcubeu. Acesta va aduce protectie si binecuvantare familiei tale si celor pe care ii iubesti.



Acesta este un instrument scut puteric de protectie. Este timpul sa lucrezi cu energia magica a razei de curcubeu alcatuita din cele 7 raze de culori. Lucrand cu spectrul curcubeu este de 7 ori mai protector decat folosind doar lumina alba. Arhanghelul Mihail iti sugereaza sa folosesti lumina curcubeului pentru protectie atunci cand te surprinzi a fi ingrijorat pentru cei dragi, in special pentru copii. Vizualizeaza persoana inconjurata de culorile curbubeului si cere Arhanghelului Mihail sa ii tina in siguranta si sa le umple ziua cu frumos si bucurii. In cazul in care esti ingrijorat mai mult pentru un membru de familie, plaseaza-i fotografia pe altarul tau angelic si pune alaturi o imagine cu un curcubeu, apoi aprinde o lumanare si invoca pe Arhanghelul Mihail si ingerii pazitori ai acelei persoane sa te asiste in aceasta situatie. Acest ritual poate fi efectuat pentru oricine caruia vrei sa ii trimiti multa siguranta si protectie. Seteaza o intentie ca Arhanghelul Mihail calauzeste si pazeste persoana si ii trimite pe cale binecuvantari. Si asa si este !



SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Motherly love, blood is thicker than water, hello from heaven, protection from ancestors, family tree, inheritance, inherited trait or condition, new baby, spirit guide, special blessing



Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca imi mentii familia in siguranta si binecuvantata. Copiii mei sunt in siguranta si binecuvantati. Animalele de companie sunt in siguranta si binecuvantati. Copiii mei nenascuti sunt in siguranta si binecuvantati. Iti multumesc cu recunostinta.



