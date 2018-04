Călin Popescu Tăriceanu: Voi adresa o solicitare CSM să scoatem la lumină de ce avocaţii apărării nu aveau acces la notele SRI

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a subliniat la România TV că protocolul secret dintre SRI și PÎCCJ a ajuns să fie desecretizat doar datorită SRI, pentru că Parchetul nu a dorit asta. În plus, conform liderului ALDE, procurorul general al României, Augustin Lazăr, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, încearcă să mușamalizeze desecretizarea protocoalelor secrete.



”SRI a dus la declanșarea desecretizării acestor protocoale. Dacă am fi așteptat după taica Lazăr, după doamna Kovesi, am fi așteptat până în 2040. Acum se tem. Văd aceste încercări de temporizare, de mușamalizare a lucrurilor. Voi adresa o solicitare CSM pentru a scoate la lumină declarațiile de confidențialitate pe care le-au dat judecătorilor să le semneze și prevedeau ca informațiile primite de la SRI să nu fie puse la dispoziția avocaților apărării. Voi face și o cerere scrisă în acest subiect. Astea sunt pe lângă protocoalele secrete. Astea trebuie să dispară, nu au de ce să existe.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.



"Suntem numai la inceputul operatiunii de a scoate la suprafata grozaviile care in fond au dus la diverse tragedii, pe baza acestor protocoale au fost condamnati oameni, li s-au distrus vietile, familiile, cine le da inapoi lucrurile pe care le-au pierdut, suferintele pe care le-au indurat. Nu cred ca dna Kovesi mai are sprijinul cuiva , nu stiu cine si-ar mai putea permite dintre partenerii straini in conditiile in care abuzurile ies la suprafata, nu situ cine ar mai avea curajul sa o sustina. Sigur ca pana acum opinia publica din strainatate nu stie de protocoale ci de Kovesi care lupta cu hidra coruptiei din Romania".