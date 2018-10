CÂŞTIGĂTOR NINJA WARRIOR 2018: Cine s-a impus în FINALA NINJA WARRIOR ROMANIA. LIVE VIDEO ONLINE STREAM PRO TV

CÂŞTIGĂTOR NINJA WARRIOR 2018, FINALA NINJA WARRIOR ROMANIA. Din 250 de concurenți, doar 25 vor încerca să scrie istorie și să înfrunte Muntele Midoriyama pentru marele trofeu, premiul de 100.000 de euro și titlul de Ninja Warrior România.

"Sunt impresionat de performanțele concurenților rămași în cursă pentru titlul de primul Ninja Warrior din România. Unii dintre ei au trecut de obstacole de parcă aveau aripi, alții au arătat că sunt foarte puternici deși nu aveau o masă musculară proeminentă. Însă după lupta de duminică va rămâne în picioare unul singur: cel mai bun, cel mai rapid, cel mai rezistent. Dacă până acum aveau de făcut doar două trasee, acum trebuie să parcurgă tot circuitul și să învingă și muntele Midoriyama", a spus Daniel Nițoiu.

Cum se vor descurca cei 25 de concurenți în marea finală și dacă vor reuși să parcurgă cele 4 runde eliminatorii și să cucerească Muntele Midoriyama vom vedea duminică, de la ora 20:00, la PRO TV.

Prezentatorii Ninja Warrior, detalii de culise: „În Europa, marele titlu nu a fost câştigat, aşteptăm să-l câştige un român“ VIDEO

Actriţa Raluca Aprodu (29 de ani), Daniel Niţoiu (33 de ani) şi Costi Mocanu (49 de ani), cei trei prezentatori ai show-ului „Ninja Warrior România“, au vorbit la Adevărul Live, despre noua competiţie sportivă de la Pro TV.

Jurnalistul Pro TV Daniel Niţoiu (33 de ani), unul dintre cei trei prezentatori ai show-ului, care va avea premiera duminică, pe 9 septembrie, de la ora 20.00, speră ca ediţia „Ninja Warrior România“ să se finalizeze cu un câştigător, pentru că nu toate premiile au fost câştigate în istoria concursului.

Astfel, spune Niţoiu, în ediţiile europene nu a existat un cuceritor al marelui titlu: „Scopul final este să uruci pe muntele Midoriyama. Acolo se află marele premiu de 100.000 de euro. Noi am urcat pe munte pe scări, nu pe frânghia lungă de zeci de metri, şi tot ne ţineam cu două mâini. Este o competiţie frumoasă, dar este şi o competiţie foarte grea. Nu degeaba au câştigat doar şase oameni în toată lumea. În Europa, marele titlu de Ninja Warrior nu a fost câştigat. Deocamdată. Asta aşteptăm, să-l câştige un român“.

Întrebat cum a făcut trecerea de la Ştirile Pro TV la rolul de prezentator al reality-show-ului, Daniel Niţoiu a răspuns că se visa, iniţial, concurent: „ Când am aflat că se face emisiunea, eu mă visam concurent. Mă uitam pe YouTube la ediţia din SUA şi când am aflat că se face la Pro TV, am fugit direct la sală să mă antrenez. Şi am postat de acolo nişte filmuleţe. Şi cred că m-au văzut oamenii ăştia (n.r. producătorii emisiunii) şi au zis că «băiatul face sport, oleacă de bătaie cunoaşte, hai să vedem dacă ştie şi să prezinte»“ (râde).