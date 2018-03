Cea mai bogată prostituată din SUA. "Când am un client român ştiu că voi avea parte de amor sălbatic..."

Zeci de publicaţii din Marea Britanie şi Australia au scris despre Alice Little, scrie adevarul.ro. Tânăra s-a mutat la cinci ani din Dublin în America. Recunoaşte că munca ei este "degradantă, grea, însă e cea mai buna decizie pe care a luat-o vreodată". Alice Little spune că jobul său este cel al unui psiholog, consilier marital şi expert în sex, "toate într-unul".

Chiar dacă este plătită foarte bine pentru serviciile prestate, Alice precizează că are şi cheltuieli pe măsură. Tânăra dă peste 2.000 de dolari lunar pe prezervative şi lubrifiant şi lasă mulţi bani şi în saloanele de înfrumuseţare sau la sala de forţă. Alice Little lucrează la bordel între 12 şi 14 ore pe zi, timp de cinci zile pe săptămână. Pentru publicaţiile care au intervievat-o până acum, Alice a declarat că are studii universitare, că e escorta sexuală care câştigă cel mai bine din SUA şi că în doi ani a făcut peste un milion de dolari. Alice lucrează ca escortă în statul american Nevada, acolo unde prostituţia este legală.

Politicieni români, clienţi ai escortei de lux

"Am avut clienţi din România şi pot spune că sunt printre cei mai buni la pat! Ori de câte ori văd terminaţia "escu" la finalul unui nume, ştiu că e român şi voi avea parte de o partidă de sex sălbatică! Am avut o gamă largă de profesionişti în calitate de clienţi intimi şi companioni ai mei, de la doctori şi profesori până la politicieni", a spus Alice Little.