Cele mai crude despărţiri din social media

Și alea sunt doar problemele clasice și vechi; acum cu apariția rețelelor sociale– loviturile răutăcioase sub centură pe Twitter, imaginile cu „un nou început" pe Snapchat și tot ce postează fostul partener pe Instagram împreună cu cineva care practic e o versiunea mai mișto a ta – trebuie să facem față la o mulțime de obstacole noi în timp ce se desfăsoară digital și public în văzul tuturor prietenilor.

Am vorbit cu câteva persoane despre cele mai oribile experiențe cu rețelele sociale după despărțire.

SAMANTHA

Ne-am cunoscut pe vremea când lucram la un festival. El era cu 11 ani mai mare decât mine și lucra într-un domeniu în care îmi doream să intru, așa că am crezut că e mișto. Am stat la palavre și am început să ieșim împreună după ce ne-am întors de la festival.

Până la urmă a devenit prea posesiv și obsedat de control, iar eu nu voiam să am o relație serioasă, așa că s-a terminat – asta s-a întâmplat când m-a contactat pe Snapchat „accidental" în timp ce era la întâlniri cu alte femei. Nu m-a contactat niciodată pe Snapchat, deci chiar încerca să-mi arate cu cine era trimițându-mi videoclipuri direct mie; îmi arăta mâncarea, vinul, decolteurile tipelor. De asemenea s-a prefăcut că nu știe cine sunt când i-am scris pe WhatsApp și mi-a trimis cel mai dubios clip pe care l-am văzut vreodată cu el făcând playback pe piesa asta dureroasă... cred că era Loyal de la Chris Brown.

Totul a fost foarte meschin și ciudat, mai ales dacă luăm în considerare că nu am vrut niciodată să fiu gagică-sa – dar era clar că se simțea foarte rănit de o tipă de 21 de ani ca mine.

NATHAN

Eram într-o relație cu un tip care plecase în State pentru o perioadă, dar când s-a întors în Berlin am decis să mă despart de el. Bine. Plănuisem să ieșim la cină, iar eu am orchestrat o despărțire frumoasă și drăgută, dar fermă. Curată, tandră, dar cu gândul la binele meu personal. Așa că la cină i-am explicat că nu cred că ar mai trebui să ne vedem: că nu îi pot oferi mai mult decât prietenia în acest moment. Sunt prea ocupat, pentru că „Trebuie să îmi refac site-ul". După ce am terminat l-am condus la stația de autobuz, i-am dat o îmbrățișare rigidă, apoi am plecat să mă văd cu prietenii mei.

Pe drum am primit un mesaj pe telefon care zicea: „EȘTI OK????" Da, mă gândeam eu, De ce? Și un prieten m-a întrebat despre ce era vorba în postul de pe Instagram-ul meu. Ce Instagram? I-am zis.

Am verificat și se pare că în timp ce ieșeam din casă cu capul în nori ca să mă văd cu fostul, am decis că era o idee bună să postez pe Instagram despre asta ca să vadă toată lumea:

BECCA

Eram într-o relație, dar am plecat la facultate și mi-a trecut, așa că m-am despărțit de el prin email la ora trei dimineața după o noapte în oraș. M-am comportat ca dracu, deci până la urmă când el a scris un cântec lipsit de respect față de mine și l-a publicat pe Youtube și l-a lansat ca parte dintr-un EP, am meritat-o cu vârf și îndesat. L-a trimis și la prietenii noștri cu care încă se mai vedea, cum era mai tânăr decât mine și mergea la școală.

Melodia era despre cât de puțin respect are el pentru mine și cum am stricat eu totul. Coperta EP-ului era un acronim de la numele meu. Una dintre prietenele care a comentat despre asta pe Facebook – care era cam cea mai bună prietenă a mea înainte să plec la facultate – a scris ceva de genul: „Dă-o dracu pe curva aia, ești cu mult mai bun decât ea."

Nu cred că el sau ea știau că am aflat despre asta, dar totuși.

KEVIN

Ieșeam cu un tip, dar ne-am despărțit și a ieșit destul de nasol. Mai exact, a încercat să mă șantajeze ca să mă întorc la el – unde nu mă simțeam în siguranță – și m-a amenințat că o să posteze chestii negative pe Twitter despre mine dacă nu vin. M-a și înregistrat în secret în timp ce vorbeam – nu bârfind oamenii per se, dar aproape de asta și m-a amenințat că va posta asta online. A făcut-o prin a mă păcăli ca să vorbesc de rău pe cineva în timp ce mă înregistra.

După un timp mi-a trimis un email oribil și abuziv de pe contul său de la muncă, și ca răspuns – din pură dorință de a-mi bate joc de el – m-am jucat cu ideea de a-l posta online. Apoi a postat o grămadă de mizerii despre mine pe Twitter după ce ne-am despărțit.

SOPHIE

Eram logodită cu tipul ăsta, dar nu prea îmi plăcea de el. M-am despărțit de el într-un mod foarte respectuos; i-am spus: „Ești foarte drăguț, dar sunt lesbiană înrăită și am nevoie să-mi urmez calea", și am anulat nunta. Faptul că eu eram lesbiană nu avea nimic de a face cu el – poate totuși puțin, fiindcă sexul era de căcat.

Apoi mi-am făcut o iubită la o săptămână după ce i-am spus că nu vreau să fiu într-o relație.

A postat pe Facebook că avea nevoie de un loc unde să stea fiindcă și-a transformat logodnica într-o lesbiană și toți prietenii lui s-au îngrămădit să comenteze: „Știam eu că era pe invers" și „Mereu și-o ardea cu gagicile în club când tu nu erai de față". De fapt, a fost foarte amuzant că el era ultima persoană care a aflat că eu sunt lesbiană.

